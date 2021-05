Paulina Cocina habló sobre su “ayuda” a Claudia Villafañe en MasterChef

Paulina Cocina fue una de las invitadas de este sábado en PH: Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé. Tras la polémica que generó su supuesta ayuda a Claudia Villafañe en MasterChef Celebrity, la influencer fue tajante: “No hizo ninguno de mis platos”.

”Yo lo conté en un contexto determinado, diciendo que me sorprendió mucho porque MasterChef es una competencia de verdad. Por ahí yo hablaba con Claudia y ella me decía ‘nos dieron una clase de pastas’, así que yo creo que la semana que viene me van a hacer pastas”, empezó diciendo Paulina.

“Lo digo recontra honestamente, ni uno de los platos que hizo se los dije yo. Después llegaba y le pedían otra cosa o le pedían una pasta pero con otra dificultad que no tenía nada que ver o a ella le pintaba hacer otra cosa”, aclaró y continuó: “Me hubiera encantado verlo. Yo miraba pensando ‘ojalá haga una cosa que le enseñé’ y ni una hizo”, finalizó desligándose de quienes las tildaban de “tramposas”.

Cabe destacar que, pese a que en las redes sociales se percibe divertida y feliz, la influencer gastronómica también aprovechó el espacio y contó que superó la depresión, después de más de ocho años luchando para salir adelante. “Estuve triste mucho tiempo”, confesó Paulina.

