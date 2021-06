Paulina Rubio: los derroches, escándalos y batallas judiciales que devastaron la fortuna de la cantante

Paulina Rubio es una de las cantantes mexicanas de pop más influyentes de América Latina de las últimas décadas. Después de separarse de la banda Timbiriche, se ganó la fama mundial y en paralelo amasó una fortuna de 35 millones de dólares que hoy se le escurre entre sus dedos. La vida de “la chica dorada” estuvo marcada por escándalos amorosos, derroches y excentricidades que la condenaron a acumular deudas por demandas de divorcios, abogados, empleados e impuestos inmobiliarios de sus bienes en Estados Unidos. En la actualidad, sus negocios no son tan rentables como esperaba.

Entre 2012 y 2013, la intérprete de éxitos como “Mío” o “Yo no soy esa mujer” fue considerada por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México. Precisamente en esos años, Rubio se movilizaba en un Porsche 911 Carrera S color gris y mostraba una vida llena de opulencias, pero en los últimos tiempos eso parece haber cambiado drásticamente.

Paulina Rubio manejaba un Porsche 911 Carrera S que hoy rondaría los 300 mil dólares Instagram @911obsessed

Este año, los medios latinos en el país del norte informaron que la cantante estaría atravesando una complicada crisis económica. Así se conoció que tiene deudas por la falta de pago de impuestos inmobiliarios de su propiedad ubicada en una de las zonas más exclusivas de Miami Beach. A enero de 2021, el monto ascendía a 117 mil dólares por su mansión construida en un terreno de 1153 metros cuadrados, adquirido en 1996 por 520 mil dólares. La lujosa casa que fue diseñada por su expareja, el arquitecto Ricardo Bofill, hoy está valuada en casi siete millones de dólares y figura a nombre de P. Blonde Studios Music and Art, la empresa de la artista, que aparece como inactiva desde hace tres años.

A esto también se le suman sus deudas con las tarjetas de crédito, por aproximadamente 24 mil dólares, junto a los honorarios de asesoramiento legal y la manutención de sus dos exesposos e hijos, señalaron en el popular programa de espectáculos Ventaneando. Al verse en esta situación, Paulina habría decidido hipotecar la vivienda para solventar los altos costos que debe afrontar y que se agravaron con el correr de los meses por la falta de shows en vivo por la pandemia.

Paulina Rubio en su yate en Miami, Estados Unidos

El escándalo de su divorcio y una costosa batalla legal

Entre 2007 y 2012, la cantante estuvo casada con el empresario español Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera, con quien tuvo a su primer hijo, Andrea Nicolás. La pareja protagonizó una compleja batalla legal durante su proceso de divorcio por la división de los bienes en común y la custodia del menor.

Cuando estalló la noticia de su separación, fuentes cercanas a Rubio dijeron al medio mexicano TVNotas que había sido ella quien pidió el divorcio: “Se cansó de mantenerlo, pero ahora él le pide una tajada de su fortuna para dejarla libre”. Según trascendió en un primer momento, estaba en juego una suma cercana a los 25 millones de dólares, compuesta por mansiones, yates, autos de lujo y un jet privado. Sin embargo, el acuerdo final fue muy distinto: ella solo accedió a otorgarle a su exmarido unos 243 mil dólares pagaderos en tres años. No obstante, el conflicto judicial y su consecuente desembolso de dinero no terminaron ahí, ya que Paulina se vio envuelta en numerosas demandas posteriores.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera en 2007, mucho antes de enfrentarse por la división de bienes y la custodia de su hijo GROSBY GROUP - Archivo

En abril de 2019, ella denunció a su exmarido por ocultarle el paradero de su hijo durante unas tres semanas en las que estuvo a cargo de su cuidado. Según declaró, el empresario le impidió comunicarse por teléfono y por videollamada con el menor, pero Vallejo-Nágera negó todo en el programa de televisión que presentaba en ese momento: “La verdad es que no tengo demasiado claro qué es lo que está buscando”.

El año pasado, en medio de la cuarentena, él -que recibe de su exesposa siete mil dólares mensuales por pensión alimenticia- solicitó la custodia total de Andrea Nicolás en un tribunal de Miami, con el argumento de que su hijo vivía en un ambiente “tóxico y violento” y presentaba cuadros de ansiedad cuando compartían tiempo a solas. Pero el juez Spencer Multack falló a favor de la cantante y le permitió continuar con la tutela del pequeño de 11 años.

Paulina Rubia mostró su mansión en televisión hace unos años - Fuente: MTV

Embargos, indemnizaciones y el declive de su carrera

Más allá de la eterna guerra con Vallejo-Nágera, “la chica dorada” debió incurrir en otros gastos derivados de peleas judiciales durante la última década. En 2015, su espectacular mansión de Miami fue embargada por sus abogados por incumplimiento en el pago de honorarios profesionales. Los letrados la habían defendido en la causa contra su exesposo por la custodia de Andrea Nicolás y por el reclamo de una deuda por pensión alimenticia de 30 mil dólares que dejó de abonar.

Poco antes, a finales de 2012, fue denunciada por agresión física por su asistente personal, quien en una primera instancia exigió una compensación de 250 mil dólares. A su vez, y en medio de un escándalo mediático, Rubio acusó a su exempleado de violar la confidencialidad y de haber ido a trabajar en estado de ebriedad. Meses después, llegaron a un acuerdo económico y ella abonó una indemnización de 6200 dólares.

La cantante tuvo que enfrentar a sus parejas en los tribunales y acumula deudas de impuestos y tarjetas de crédito, pero su carrera no atraviesa un buen momento Instagram @PaulinaRubio

Si bien la artista cosechó grandes éxitos en el esplendor de su carrera musical y llegó a cobrar un millón y medio de dólares por ser jurado en programas de talentos como La Voz México (2012), La Voz Kids (2013) y The X Factor (2013), en los últimos años su brillo se apagó. En 2018, de acuerdo con el sitio The Richest, que estima el patrimonio y lleva el registro de las ganancias de distintas celebridades de todo el mundo, los ingresos declarados por las ventas de su disco Deseo fueron de tan solo 6500 dólares, aunque la publicación no detalla lo obtenido por conciertos y presentaciones. Meses después del lanzamiento, Rubio anunció que se había convertido en “su propia jefa” luego de cortar vínculos con la discográfica Universal Music: “Ahora soy felizmente independiente por decisión propia”, dijo, según consignó EFE.

Es probable que los altibajos en su vida profesional estén influidos por el sinfín de controversias que protagonizó en su vida (no tan) íntima. Entre 2013 y 2018, Paulina estuvo en pareja con un exparticipante de La Voz México, Gerardo Bazúa, con quien tuvo un hijo, Eros. Nunca se casaron y, tras su separación, mantuvieron una disputa legal por la custodia y los alimentos. Si bien no trascendieron las cifras que debe pagarle regularmente a Bazúa, sí se conoció que la Justicia dio lugar al reclamo del hombre, quien exigió la custodia compartida, una compensación económica mensual y un seguro de vida, además de que la madre de Eros se hiciera cargo del total de su manutención.

Gerardo Bazúa y Paulina Rubio estuvieron juntos entre 2013 y 2018 y tuvieron un hijo El Comercio (Perú)

Como si fuera poco, en 2019, la intérprete perdió un juicio que llevó adelante durante muchos años contra un grupo de medios españoles por difamación. Rubio exigía 600 mil euros a los demandados, pero el juez a cargo de la causa no encontró mérito y la obligó a pagar los costos legales de todo el proceso, que ascendieron a 200 mil euros, según Vanity Fair.

A principios de este año, también se conoció que un empresario y abogado demandó a la artista por “incumplimiento de contrato”, alegando que la cantante no respetó un acuerdo verbal. Se trata de David Alvarado, quien sostiene que en mayo de 2019 Rubio lo contrató a él y a su agencia de consultoría para que manejaran su carrera, la asesoraran en la gira de ese año y en las negociaciones de una película biográfica pactada con la empresa Live Nation Entertainment. De acuerdo a Alvarado, no cumplió con su palabra, por lo que decidió reclamar el pago mínimo de 30 mil dólares.

La batalla legal de Paulina Rubio con uno de sus abogados

Todas estas acciones legales habrían hecho mella en la gran fortuna de la cantante. Lo último que se supo de su situación económica es que ofrecía saludos personalizados por 125 dólares en Cameo, una de las tantas plataformas de saludos de famosos que se popularizaron en medio de la pandemia.

Durante una conferencia de prensa, Susana Dosamantes, su madre, se refirió a la crisis de su hija y culpó al contexto sanitario. “Cuando no se trabaja en una pandemia, como todos, pues sí, es duro. Ha sido una pesadilla para el mundo, no para nosotras nada más”, expresó.