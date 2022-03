Paulo Vilouta reveló por qué dejó Intratables y lanzó: “El que está contento es mi cardiólogo”

La decisión de Paulo Vilouta de dejar Intratables tras 10 años en el estudio de televisión del ciclo de América TV tomó por sorpresa a la audiencia. Por eso, el periodista decidió explicar las razones detrás de su partida y anticipar en qué se enfocará en el futuro. Mientras tanto, el programa seguirá con Alejandro Fantino al mando.

Entre los motivos de la salida de Vilouta se encuentran que el periodista se levanta a las 4 de la mañana para hacer radio muy temprano –en #Vilouta910 de 6 a 10 por La Red AM910- y conduce El Noti (A24) a diario de 17 a 19. En tanto, el profesional eligió concentrarse en estas dos tareas y dejar de estar junto a Fantino, a quien siempre reemplazó en su ausencia.

El conductor radial afirmó en una charla mano a mano con el presentador del programa que abandona y sus compañeros: “Venía de la escuela del panelismo, pero Intratables me cambió la carrera y mi vida profesional. Fue una cosa de verano, como todos los periodistas deportivos pensé que no podía pasar toda mi vida hablando de fútbol, y me explicaron que muchos periodistas deportivos dieron el salto”. Además, nombró a Mauro Viale, Víctor Hugo Morales, Nelson Castro y Bernardo Neustadt como ejemplos de este tipo.

El periodista deja el ciclo y realizó su despedida al aire (Foto Instagram @paulovilouta)

Cuando se conoció la noticia de su inminente salida, el periodista se refirió en su ciclo radial a la decisión. “Bueno, les quería contar lo de Intratables porque ya trascendió y explotó por todos lados. Y en el ambiente nuestro no hay forma de mantener. No es un secreto, pero sí es una negociación”, explicó Vilouta, consciente de que la información ya había comenzado a correr. “Y después, explicar cómo es la situación porque siempre todo el mundo piensa que hay conflictos, que hay problemas”, agregó.

En la previa a su despedida, rememoró el día en que Liliana Parodi -exdirectora artística del canal- le propuso sumarse al programa. “Hubo un evento que organizó América en Tigre: vino Federer a la Argentina. Televisamos el partido, fue Susana Giménez, fue un evento brutal. No había señal de teléfono en el lugar. Cuando llegó a buscar mi auto por la estación Tigre tenía 75 mil llamadas perdidas del canal”, comenzó el relato.

“Parodi me llamó y me dijo que tenía una pregunta y que le tenía que decir que no: ‘¿Te vas de vacaciones en enero?’. La respuesta era no. ‘Porque vamos a empezar un programa con Santiago del Moro que va a ser por el verano’”, recordó. “Íbamos a hacer un programa de verano que no tenía una definición muy clara con Ángel de Brito, Silvia Fernández Barrio, Valeria Gastaldi, Franco Torchia, Diego Brancatelli, Santiago del Moro y yo. Iba a durar dos meses y lleva 10 años. Y dio mil giros. Del espectáculo a la actualidad, después giramos la política”, detalló el periodista sobre el ciclo que abandona.

Y aseguró: “A mí, personalmente, me cambió muchísimo la vida. Trazó una bisagra. Me generó una gran popularidad que yo ya tenía en el fútbol, que es muy invasivo, pero entré en un territorio que es la mujer, la dama, que no ve tanto el fútbol como el hombre”. Vilouta sostuvo que el programa le permitió crecer y vivir muchísimo mejor. También, que todo el mundo le atienda el teléfono.

La información la confirmó él mismo (Foto Instagram @paulovilouta)

“Ahora voy a tener una vida más tranquila, más ordenada, voy a venir (a la radio) sin el apriete ese de ‘dormí tres horas y vengo a laburar’”, aseguró. A su vez, hizo mención a un problema de salud que atravesó en 2021: “Tuve un llamador el año pasado que fue el tema del stend en un momento muy complejo con cinco aislamientos, un Covid, llevo 32 hisopados, y lo del stend me hizo por primera vez sentir un sacudón”.

Respecto a Intratables, expresó que el programa va a continuar con Alejandro Fantino como conductor y que incluso va a ir un poco más tarde. “Puede haber modificaciones como está trascendiendo por todos lados”, adelantó, Y agregó: “El que está contento es mi cardiólogo, es mejor calidad de vida”.

Cómo será el nuevo Intratables

Como había adelantado LA NACION, América planea varias modificaciones para su emblemático ciclo de actualidad y política, tanto de horario como de formato y panelistas.

Si bien no hay una fecha concreta para estos cambios, se sabe que tras la salida de Vilouta a fines de marzo podrá hacer lo propio otro histórico panelista, Diego Brancatelli.

Además, existe la posibilidad de que pase de su actual horario, de 22 hasta la medianoche, a uno más nocturno y corto, de 23 a las 00. Un detalle importante es que el horario de finalización no podrá extenderse jamás más allá de la medianoche, principalmente por una cuestión contractual, ya que Fantino está en ese horario al frente de otro envío en otra señal: ESPN Show.

Desde el programa comenzaron con las despedidas (Foto Twitter @Intratables)

Además del horario, el canal planea un nuevo formato de programa, en el que el conductor y los periodistas e invitados estarían sentados alrededor de una mesa, algo más parecido a lo que era Animales Sueltos, y no al formato de panel como se lo ve actualmente.

Quiénes integrarán el nuevo Intratables

Ya sin Vilouta, el ciclo estará integrado por Javier Calvo, Edi Zunino, Maxi Montenegro, Josefina Pouso, Martin Candalaf y Bebo Grandos. Lo que falta definir por ahora es qué pasará con otros panelistas actuales como Brancatelli, Nacho Ortelli, Diana Deglauy, Claudio Savoia y Gustavo Grabia, quienes actualmente se alternan en el panel rotativo.

Muchos de estos cambios están sujetos al “nuevo prime time de América”, que, si todo marcha bien, se presentará el próximo 14 o 21 de marzo, con la llegada de Ángel de Brito al canal. El exconductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), no sería el único gran desembarco, ya que por estas horas se sigue hablando de nombres como Miguel Ángel Rodríguez e incluso Florencia Peña, que también podría arribar al canal en horario central y con un formato más parecido a lo que fue Los Mammones para mediados de abril.

Intratables, cabe recordar, se acerca a cumplir sus primeros diez años de vida, ya que se estrenó en enero de 2013, en aquel entonces bajo el liderazgo de Santiago del Moro, quien lo abandonó en 2018, cuando fue reemplazado brevemente por Vilouta. Luego, le siguieron Guillermo Andino, Fabián Doman y Fantino, quien lleva las riendas del programa desde julio del año pasado.