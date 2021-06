“¿Pensás seguir una carrera universitaria?”: la pregunta que hizo enojar a More Rial

Al igual que distintas personalidades del espectáculo, Morena Rial (22) abrió el juego con sus seguidores y les permitió que le formularan preguntas a través de su cuenta de Instagram. Si bien respondió todas las inquietudes en tono cordial, la influencer y cantante aprovechó una respuesta para fustigar a quienes la critican.

“Esta la voy a responder un poquito enojada, pero no por la pregunta en sí de la chica, sino porque todo el mundo se mete, habla y opina sin saber”, disparó Morena Rial ante una inquietud de una usuaria. La pregunta iba dirigida a sus actividades cotidianas, por lo que la influencer aprovechó el espacio para responderles a los seguidores maliciosos.

Morena Rial estalló tras una pregunta personal: "Si no les gusta, no me miren más" - More Rial

“¿Pensás seguir alguna carrera universitaria?”. Esa fue la pregunta que encendió la mecha. Y Morena Rial explotó. “Estudio, aunque no lo crean, Marketing y Publicidad Digital”, aseguró la mamá de Francesco Ambrosioni.

Sobre la manera en la que se sostiene económicamente, Morena Rial no dudó en reconocer que recibe ayuda de su papá, exconductor de TV Nostra (América TV), Jorge Rial. “Para todos los que no tengan vida, para todos los que rompen las p... Obviamente, sí, me mantiene mi papá y además estudio”, recalcó.

Visiblemente enojada, la influencer concluyó su respuesta con mucha ironía e invitó a aquellas personas que no coinciden con su forma de vida a dejar de seguirla. “Mil besos y al que no le gusta que no me mire más”, concluyó.

En los últimos días, Morena Rial también había dado muestra de la cercanía con su padre. Más allá de lo económico, la influencer y cantante defendió al conductor de la fuerte crítica propiciada por el periodista de Radio Berlín, Diego Poggi. tras el anuncio del abrupto final de TV Nostra.

