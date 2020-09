Pepito Cibrián entre el reclamo a Marcelo Tinelli y la sorpresiva venta de sus anillos por Instagram

Si bien la versión oficial asegura que abandonó su silla en el jurado de Cantando 2020 para abocarse al cuidado de su tía Carmen, Pepe Cibrián expuso este viernes los verdaderos motivos que lo llevaron a dejar el ciclo de Eltrece e hizo un inesperado y sorprendente anuncio: puso a la venta 400 de sus anillos, un accesorio que el actor y director colección desde hace años.

"Voy a poner en venta mis anillos. No es que necesite el dinero, pero tengo más de 400 anillos y quisiera ir más liviano por la vida. Pueden verlos en @coleccionpcibrian", contó en Intrusos, el ciclo de América que conduce Jorge Rial.

Sobre su salida del jurado del Cantado 2020, aseguró que ya no se sentía cómodo. "La producción me pidió que fuera más duro en las devoluciones. Y no es mi perfil. Desde que me fui, Marcelo Tinelli nunca me llamó". Y aseguró que tiene buena relación con todos sus excompañeros y que "las peleas de Moria y Nacha son un show".

Pepito, que va a hacer un streaming el próximo 24 septiembre a las 20 horas, aseguró que en verano, si vuelve el teatro, va a trabajar con Moria. "Me llamaron para hacer la obra que hizo con Nacha, La gran depresión. Y estoy feliz porque me encanta ese personaje".

