A menos de un año de la muerte de Liam Payne, Netflix estrenará el último proyecto del cantante

A casi nueve meses de la inesperada muerte de Liam Payne en la Argentina, Netflix confirmó la fecha de estreno de Building the Band, un reality musical del que Payne participó como jurado invitado y que cuenta con la aprobación de la familia del fallecido artista.

En el talent show -que aún no tiene fecha de estreno confirmada en nuestro país-, los concursantes buscan formar una banda a ciegas, sin haberse visto jamás. La producción emitirá sus primeros cuatro episodios en los Estados Unidos el 9 de julio, y el resto el 16 y el 23 de julio.

El programa tiene como conductor a la estrella de los Backstreet Boys, AJ McLean, mientras que la actriz y cantante, recientemente galardonada en los Premios Tony como mejor actriz por su interpretación en Sunset Boulevard, Nicole Scherzinger, ejercerá de mentora y jurado. Por su parte, Payne participó como jurado invitado , al igual que la exintegrante de Destiny’s Child, Kelly Rowland.

En un tráiler del programa, publicado el miércoles, se puede anticipar el formato del programa: varios participantes del show se sientan en cabinas individuales para escuchar, a ciegas, a sus compañeros y elegir con quién les gustaría formar equipo.

La participación de Payne en el show se anunció en agosto pasado, tan solo dos meses antes de su fallecimiento en un hotel de Buenos Aires. La familia de la estrella de One Direction “evaluó la serie y apoya su inclusión” , declaró Netflix en un comunicado de prensa.

“Solo necesitan compatibilidad musical, conexión, química y mérito ¿Qué pasará cuando las bandas finalmente se conozcan y la apariencia, la coreografía y el estilo entren en juego?”, reza la sinopsis oficial del programa que promete gestar una “banda perfecta”.

Tras el fallecimiento de Payne, la revista People se comunicó con algunos productores del programa que aseguraron estar “conmocionados y entristecidos” por la pérdida. Además, destacaron que el artista no había tenido ninguna conducta extraña durante la grabación y que, incluso, Payne se sintió tan entusiasmado con su experiencia en Building the Band que quiso seguir trabajando con las bandas una vez finalizada la producción.

Conmocionado por la muerte de Payne, McLean destacó que el show estará dedicado a la memoria del ídolo pop: “Lo último que hizo Liam fue trabajar en este increíble programa de televisión para Netflix llamado Building the Band. Y le dedicamos el programa”.

La fortuna que dejó Liam Payne

La cantante Cheryl (madre del hijo de Liam, Bear Payne) es una de las designadas por la justicia para administrar su herencia JMEnternational - Hulton Archive

El cantante británico de 31 años, que alcanzó la fama mundial como parte de One Direction, murió el 24 de octubre del 2024, luego de caer desde el tercer piso del hotel Casa Sur, en el barrio porteño de Palermo. Una autopsia posterior confirmó que el intérprete de “Strip That Down" murió a causa de politraumatismos severos tras una caída de más de 12 metros, que le provocaron hemorragias internas y externas, además de lesiones incompatibles con la vida.

El funeral se realizó semanas después en Amersham, Reino Unido, y contó con la presencia de sus excompañeros de banda, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, además de su familia, su pareja Kate Cassidy, la cantante Cheryl (madre de su hijo Bear Payne) y Simon Cowell, el productor que impulsó la carrera del grupo desde The X Factor.