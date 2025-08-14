A un año de su separación de Emilia Attias, el Turco Naim vuelve a apostar por el amor: quién es su nueva pareja

A un año de su separación de Emilia Attias, Julio Mario Sibara, más conocido como el Turco Naim, habría encontrado nuevamente el amor, y la mujer que lo habría conquistado sería una directora de cine argentina de 52 años.

“Él va con ella hace un mes y pico a un bar. Mismo bar, misma mesa. Él es el famoso, el mundo de ella es el cine”, reveló primero Pepe Ochoa, en un tono enigmático, en el programa LAM (América TV).

El actor y la cineasta se habrían conocido a través de un proyecto laboral. Según detalló el panelista, comenzaron a reunirse por cuestiones profesionales, y esas reuniones derivaron en una conexión más personal. “Se llama Tamae. Es directora de cine. Se conocieron por un proyecto, empezaron a reunirse y él está apostando de nuevo al amor. Tuvo un desengaño amoroso con una famosa. Fue un quilombo la separación. Él es perfil bajo y tiene un hijo con su exmujer famosa: el Turco Naim”, agregó para terminar con el misterio.

La realizadora se llama Tamae Garateguy y es autora de películas de género y proyectos independientes que han circulado en distintos festivales nacionales e internacionales. La noticia sorprende porque, desde que confirmó su separación de Emilia Attias, con quien estuvo en pareja durante dos décadas y tuvo a su hija Gina, Naim había optado por mantener un perfil bajo y no dar declaraciones sobre su vida sentimental.

En el momento de la ruptura, ambos comunicaron que el final de la relación se dio “en buenos términos” y que no existieron terceros en discordia. Además, señalaron que la prioridad seguiría siendo su familia.

La separación entre Attias y Naim fue una de las más resonantes de 2024. Tras la ruptura, confirmada en mayo de ese año, la modelo permaneció en Buenos Aires, mientras que el humorista se instaló en Ecuador para concretar el proyecto de abrir un bar frente al mar.

Meses más tarde, la actriz decidió darse una nueva oportunidad en el amor y, a mediados de noviembre, la noticia comenzó a circular luego de que Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, publicara fotos de la modelo besándose con un hombre en un bar de San Telmo. Las imágenes confirmaban que la exintegrante de Casi Ángeles estaba viviendo un nuevo capítulo sentimental junto al economista Guillermo Freire.

Pocos días después, Attias fue entrevistada en el programa Nuevas tardes de la Televisión Pública, conducido por Denise Dumas, y allí confirmó el romance, aunque prefirió no etiquetarlo como noviazgo. “Nos estamos conociendo y estamos muy tranquilos”, aseguró. Cuando el cronista quiso saber cómo se habían conocido, la actriz evitó dar detalles. “No te voy a contar eso, esas intimidades”, dijo, y ante la insistencia del periodista, que sugirió que pudo haber ocurrido en un boliche, respondió: “No, nada que ver”.

Por aquellos mismos días, la pareja se dejó ver por primera vez en público durante una exclusiva fiesta solidaria que se realiza todos los años en el Hipódromo de Palermo. Entre más de 600 invitados, Attias y Freire disfrutaron de la velada muy cerca el uno del otro, bailando y compartiendo gestos de cariño sin esconderse de las cámaras. Más tarde, disfrutaron del verano en las playas de Punta del Este.

Emilia Attias, el pasado enero, junto a Guillermo Freire en las playas de Punta del Este RS Fotos

En enero de este año, en un entrevista con Intrusos (América TV), Naim fue consultado sobre la relación de su ex con Guillermo Freire, y dijo: “Es que de eso se trata la separación también, de rehacerse”. Con estas palabras, dejaba en claro que respetaba el presente sentimental de la madre de su hija.

En mayo del año pasado se hizo pública la separación del Turco Naim y Emilia Attias tras 20 años de relación y una hija en común

El actor también compartió cómo atravesaba esta nueva etapa personal. “La verdad es que estoy muy bien. Estoy bien espiritualmente”, afirmaba meses atrás. Sobre su vinculo con Attias, agregaba: “Muy bien. La verdad es que tengo un agradecimiento eterno por la hija que tenemos. Ninguna separación es fácil ni para mí ni para ella, los dos sufrimos un montón”.