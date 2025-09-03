Emilia Attias rompió el silencio sobre los rumores de embarazo

Desde hace varios días que circulan los rumores de que Emilia Attias estaría en la dulce espera de su primer hijo junto a Guillermo Freire, con quien está de novia desde hace unos meses. Lejos de levantar el teléfono y referirse a ello en comunicación con algún medio, la actriz eligió una particular manera para desmentir la información.

Emilia Attias junto a Guillermo Freire, su novio foto: Marcelo Rodríguez

Tras los días de vacaciones con su hija en Europa, la ex Casi Ángeles recurrió a su cuenta de Instagram, en la que acumula 1.7 millones de seguidores, para aclarar la situación. Desde su feed publicó la imagen de un vidrio trasero de un auto, donde se leía en inglés: “No baby on board, so please feel free to run into me” (“No hay bebé a bordo, así que sentite libre de chocarme”).

Emilia Attias y una particular manera de desmentir el embarazo (Foto: Captura Instagram/@emilia_att)

La publicación, acompañado de un listado de reflexiones y momentos de su día a día, generó rápidamente la reacción de sus seguidores, que no dejaron pasar la ironía. Con este simpático gesto, la modelo no solo se tomó con humor las especulaciones, sino que también desmintió de forma contundente los rumores sobre su maternidad.

Cabe recordar que Emilia, que ya es madre de Gina junto al Turco Naim, de quien se separó en mayo de 2024, confirmó su romance con el empresario unos seis meses. La noticia sobre el embarazo fue confirmada por Luis Ventura al aire de A la tarde (América): “Es, para mí, un momento grato porque está en la dulce espera Emilia Attias”.

Luis Ventura fue quien aseguró que Emilia Attias estaría embarazada

“Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de la mano el momento para notificar que Gina va a tener un hermanito. Todavía no está confirmado oficialmente, pero lo que están con ella saben del crecimiento de este estado maternal", agregó el periodista.

Sin embargo, eso no fue todo. Por su parte, Luciana Elbusto añadió: “Ella subió una historia comiendo con una amiga, ella le dijo que estaba comiendo mucho, y la amiga le responde: ‘Sí, ahora tenés que alimentarte más’“.

Hace unos días, Attias también estuvo en el centro de la escena, cuando quedó en evidencia su reacción al enterarse de que Naím tendría una nueva novia. Fue Pepe Ochoa quien reveló en LAM (América TV) que el actor estaría en pareja con la directora de cine argentina Tamae Garateguy, con quien se lo habría visto en un bar. “Se conocieron por un proyecto, empezaron a reunirse y él está apostando de nuevo al amor”, sostuvo el panelista.

Emilia Attias habló del presunto nuevo noviazgo del Turco Naim

A partir de que esta información se hizo pública, en Implacables (elnueve) le preguntaron a Emilia Attias cómo está actualmente el vínculo con su expareja. “Él es excelente padre, lo adoro, lo voy a amar siempre como persona. Tenemos una relación que cada vez se va mejorando más después de lo que pasó, que obviamente podrán imaginarse que no es fácil”, afirmó.

Por otra parte, en cuento al supuesto nuevo romance de Naim, aunque señaló que no estaba al tanto, se mostró esperanzada. “Ojalá que sea una persona muy feliz. Siempre lo voy a apoyar con todo. Tenemos comunicación y somos un equipo familiar desde otro punto de vista ahora”, sentenció.