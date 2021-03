La indignación de la hija de Sergio Denis tras su trágica muerte: “No se le puede echar la culpa al artista”

El 11 de marzo de 2019, Sergio Denis sufrió la fatídica caída del escenario, durante un show en Tucumán, que lo dejó en coma por varios meses y que, finalmente, le causó la muerte el 15 de mayo de 2020. Por eso, su hija Bárbara Hoffmann rompió el silencio y pidió Justicia por el cantante.

La familia del artista que dejó una huella imborrable en la música argentina con su arte y su simpatía, inició una causa contra el establecimiento donde actuó por última vez. Y a dos años del trágico momento, Hoffmann habló con Juan Alberto Mateyko.

Bárbara Hoffman, la hija de Sergio Denis, compartió una foto junto al cantante y reiteró su pedido de justicia

“Estamos cansados de esperar y no tener respuestas. Esto no fue un accidente y es el reclamo que venimos haciendo en redes con sus fanáticos”, comenzó la hija del cantante en diálogo con Mateyko para su programa de radio Mitre, que se transmite en Córdoba.

“Para mí, papá está presente en todo momento. Siempre lo recuerdo. A veces es difícil interpretarlo al no estar físicamente, pero siempre lo siento en todas mis angustias ya que nadie se imaginaba que iba a terminar de esa manera”, manifestó Hoffmann.

“La causa está iniciada hace tiempo. Y lamentablemente tienen que suceder estas cosas para que se tomen medidas en los teatros. Pero hasta el día de hoy, no recibimos ningún llamado del director del lugar ni de nadie. Ni siquiera del gobernador de Tucumán”, indicó.

“Tuvimos paciencia, mucha paciencia. Pero ya van dos años de la caída y todavía seguimos sin ningún tipo de respuesta. El pedido de justicia en realidad es a todas las personas que no cuidaron que mi papá estuviera a salvo. Se supone que uno sube a cantar y todo debería estar bien”, dijo.

“En ningún momento se cuidó a mi papá y lo peor es que impunemente se siguió trabajando de la misma manera como si nada hubiese pasado. No se le puede echar la culpa a un artista que se mueva o no en el escenario. Jugar con esas especulaciones me parece muy bajo”, remarcó.

Para concluir, dejó un pensamiento muy triste sobre su padre. “Papá estaba bien, estaba bárbaro. Nos arrancaron todos sus sueños. Fue lamentable lo que pasó, algo que genera mucha angustia”, finalizó.

LA NACION