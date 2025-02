Abel Pintos se refirió a los ataques de Javier Milei contra algunos de sus colegas: “Me parece lamentable”

Este fin de semana, el nombre del presidente argentino Javier Milei llegó a las portadas de los principales diarios y portadas del planeta por el escándalo relacionado con la moneda meme $Libra. Sin embargo, la figura del primer mandatario también fue muy evocada en el escenario del festival Cosquín Rock, en el que algunas de las figuras vernáculas más populares de la música alzaron su voz y condenaron sus embestidas contra referentes de la cultura. Este lunes, Abel Pintos también se sumó a la ola de críticas.

El cantante fue entrevistado por Marcelo Bonelli en el ciclo de Radio Mitre Nuestra mañana. Ya al ser consultado sobre las declaraciones del líder libertario en contra de Lali Espósito, María Becerra y otras reconocidas figuras del medio artístico, el intérprete de “Oncemil” disparó: “Me parece una falta de respeto”. Y de inmediato agregó: “ Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie. Me parece que nadie puede tratar al otro de esta manera. Me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos ”.

Pintos aclaró que su postura también contempla “hechos de censura” como la prohibición del recital de Milo J en la exESMA y una constante “afrenta a la cultura”. “ Son cosas que yo no comulgo, y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera ”, señaló.

Cuando Bonelli le señaló que es “raro” que un mandatario “se meta así con los artistas” y recordó que es una situación que viene dándose desde incluso antes de su asunción, con Lali Espósito como principal objetivo, Pintos reflexionó: “ Me parece lamentable. El presidente es la cabeza de todo el país y debiera representar a todos ”. Y reflexionó: “No es la primera vez que esto pasa. Vos decís que es raro, y más que raro es lamentable. No es raro porque ha pasado muchas veces. La música y la cultura han enfrentado muchas veces la afrenta de los políticos, en la Argentina y en el mundo entero”.

Las voces en Cosquín Rock

El fin de semana se realizó la 25º edición del Cosquín Rock en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba. Con más de cien artistas invitados distribuidos en seis escenarios, el festival contó con actuaciones de lo más variadas, con géneros que iban del rock al trap pasando por el pop y el cuarteto. Fueron dos días en los que se vivió un clima de celebración, aunque tampoco faltaron los mensajes políticos, que en su mayoría apuntaron directamente contra la figura de Milei.

Música y política: Cosquín Rock 2025 se llenó mensajes y críticas contra Javier Milei

Joaquín Levinton, líder de Turf, salió a respaldar a Milo J durante la presentación de la banda y apuntó contra el Gobierno por la suspensión ordenada de un show que el músico de 18 años iba a brindar en la exESMA el pasado jueves.

“La letra de la canción que acabamos de hacer (”Todo x nada”) dice: ‘Policía de pensamientos, destacan todos mis defectos’ y hemos estado en presencia de un acto de censura del Gobierno, que poca cabeza tiene. De ninguna manera podemos tolerar o permitir que nos digan qué tenemos que hacer: libertad de elección, libertad de pensamiento y libertad de expresión”, señaló el cantante en referencia a lo sucedido con Milo J, a quien invitó al escenario para interpretar una canción junto a ellos. Del mismo modo, Hilda Lizarazu le brindó abiertamente su apoyo al joven músico durante su set en el festival.

Los integrantes de la banda uruguaya, No Te Va Gustar no se quedaron atrás y, en medio del show, decidieron dirigirle unas palabras a los artistas que se encuentran en el ojo de la tormenta por los embates de Milei: “ Queremos dedicar este show a todos nuestros colegas, en especial a María Becerra, a Lali Espósito y a Milo J, y repudiar el agravio y censura a la cultura ” , exclamaron desde el escenario.

No Te Va Gustar (NTVG) banda de ROCK, dedico su show en apoyo a Lali Esposito, Maria Becerra y Milo J, en el Cosquin Rock 2025 🔥🤟🏻 pic.twitter.com/6GW9fHR1aS — Familia Esposito (@familiaespos) February 16, 2025

A los repudios por el reciente ataque de Milei contra María Becerra -luego de que, durante una presentación en Neuquén, ella pidiera colaboración para ayudar a los damnificados por los incendios que asolaron a la Patagonia- tampoco faltó Dillom. El joven rapero, que el año pasado se fue del Cosquín Rock con una denuncia penal por un ataque al Gobierno en medio de una de sus canciones, no dudó en expresar su apoyo a la intérprete de “Automático”. “ El que se mete con María BCRA -dijo, emulando al Presidente- se mete conmigo. Si tocan a uno, saltamos todos. No importa la ideología, las creencias... Así debería ser ” , dijo el músico.

“El que se mete con María BCRA se mete conmigo ¿Escucharon? Si tocan a uno saltamos todos. No importa la ideología, las creencias. Así debería ser.”



— Dillom en Cosquín Rock pic.twitter.com/b1qfcTMVUl — MartinEze (@martin_eze0) February 16, 2025

