Alberto Martín, de la ropa colgada en el balcón a su historia de amor con Carmen Barbieri

Los vecinos veraniegos de Alberto Martín no están contentos con el famoso que les tocó en suerte esta temporada. Es que el actor, algo desorganizado y sin conocer las prohibiciones del consorcio y los códigos de convivencia, colgó la ropa en el balcón y contaminó de esta manera la visual de la fachada.

El problema doméstico trascendió en Intrusos, por América TV, cuando los conductores del envío, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, mostraron imágenes en donde se podían ver toallas, toallones y algunas prendas más sobre los barandales de metal del balcón de su departamento. Y más aún: algunas de las postales lo mostraron al propio Martín en el lugar de los hechos, ¡y sin remera!. Lejos de evadir el tema, el actor que forma parte de la obra La chica del sombrero rosa hizo su descargo en un móvil en vivo. Además, habló de amor.

La "historia sin fin" entre Alberto Martín y Carmen Barbieri Archivo

Sobre prendas y amores

“¿Dónde está la ropa colgada?”, fue lo primero que le preguntó Lussich incluso antes de darle la bienvenida al actor, que se estaba acomodando en el sillón. “Te vimos en el primer topless de la temporada en Mar del Plata”, agregó luego. Con un gesto de sorpresa, Martin retrucó: “¿Pusieron todo?”. “¿Esto está chequeado? Lo estoy colgando yo o hay alguien que lo cuelga?”. En ese momento, le preguntaron si vivía con alguien en La Feliz. El “no” de la respuesta lo dejó aún más en evidencia. “Esto es Matias Santoianni que se dedica a descubrir cosas, errores”, dijo luego, corriendo la culpa de su terreno.

Luego de pedir dos minutos para elogiar la producción de Intrusos y a sus conductores y para mencionar el Programa Nacional Pancitas Llenas -y pedir el apoyo de los empresarios para que donen un porcentaje de las ganancias para comedores de todo el país-, Martín se dispuso a responder las preguntas de los periodistas. Y allí nomás, Pallares y Lussich fueron directo al grano.

“¿Cómo está tu vida sentimental teniendo en cuenta que Carmencita (Barbieri) está con Covid? ¿La llamaste? ¿La estás siguiendo de cerca?”, quiso saber Lussich. “Ayer fue el único día que no hablé, sé que estaba con dolores, con temperatura, un poco molesta. Y la preocupación de ella y de los médicos que la atendieron el día que tuvo el primer Covid era no internarla”, reveló el galán. “Estaba molesta. No es fácil”, explicó.

Desde el comienzo de la pandemia, la comunicación entre Alberto Martin y Carmen Barbieri es constante: hablan todos los días

Luego de un instante de sorpresa, Martin repreguntó: “¿Qué tiene que ver esto, la salud de Carmen, con la parte sentimental?”. “Es que estamos hinchando para que vos y Carmen terminen en algo. Nosotros estamos siempre ahí, prendiendo esa vela”, blanqueó Lussich y agregó: “Queremos que ustedes terminen juntos”.

“Bueno, hagan fuerza”, retrucó el actor. “¿Qué falta?”, preguntó entonces el periodista. “¡Pero chicos! De conocerse, de acercarse, de respetarse, de extrañarse, al amor, hay pasos que tienen que cumplirse. No apuren la situación”, pidió. “Pero hace como dos años que estamos con este tema ya”, intervino Marcela Baños. “Yo sé que hay gente que apoya esta situación. Tenemos que hacer fuerza entre todos y a lo mejor logramos algo. No hay que decaer”, dijo el actor. “Lo que pasa es que vas muy lento, Albert”, acotó Virginia Gallardo, y le reveló que Carmen ya tiene otros pretendientes. “O das el batacazo o dejás el camino libre”, completó la panelista. “Vamos despacito”, cerró el actor.

Terminado el tema Carmen, le preguntaron por Zulma Faiad, su compañera de La chica del sombrero rosa. “¿Le colgabas la ropa a Zulma?”, le preguntó el cronista, a lo que de inmediato, y tras aclarar que son muy buenos amigos, Martín respondió con un contundente no y hasta mencionó a una tal Margarita, una mujer con la que llegó a intercambió mensajes (los conectó la dueña del departamento que alquila en Mar del Plata) pero que aún no conoció en persona.