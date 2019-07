Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2019 • 16:57

Un mensaje privado que recibió Ángel de Brito en Twitter terminó desatando un duro cruce entre el periodista y Agustina Kämpfer. Ayer el chimentero respondió de forma picante ante una crítica de la panelista de Nosotros a la mañana, y hoy, ella no se quedó callada y salió a contestarle.

Todo comenzó cuando el conductor de Los ángeles a la mañana decidió hacer pública en las redes la acusación de una vecina de Fabián Cubero y Mica Viciconte, en la que se aseguraba que la ex Combate le gritaba a las hijas que el futbolista tuvo con Nicole Neumann. El lunes, durante la emisión de Nosotros a la mañana, Kämpfer le hizo una crítica indirecta a De Brito. "Yo le escribo a cualquiera por redes sociales 'El Pollo Álvarez trafica personas', y lo publicás y lo das por válido. No, no, paremos un poco. Sobre todo para no angustiar a una madre", expresó la panelista.

Más tarde, por Twitter De Brito le respondió con dureza. "Hola, Agustina Kämpfer, dedícate a hablar de tus causas judiciales, Cristina, Boudou, Rial, o More. Es por lo único que estás en la tele. La fama prestada termina rápido. Andá a meditar y evitá darme clases", expresó en el primer mensaje. Minutos más tarde, cuando Yanina Latorre se sumó a la polémica preguntando si "la chorra sigue hablando", De Brito volvió a hacer referencia al hecho. "Intentó explicarme al aire cómo dar una información. #PABRE", escribió.

Nicole Neumann frente a la denuncia de Mica Viciconte 03:02

Video

"El punto en sí, es un tema serio. Pero, ¿ustedes se acuerdan que él dijo que yo soy invisible? Bueno, a mí me llama mucho la atención que él necesite tanto hablar de mi, incluso en sus vacaciones a las que se fue a descansar. Evidentemente no puede parar", dijo la ex de Amado Boudou esta mañana. "Yo creo que hay que ser muy irresponsable para publicar la captura de una persona desconocida, como si fuera la verdad revelada, sobre todo cuando se hace mención al supuesto maltrato a tres niñas".

Acto seguido,Kämpfer arremetió contra la forma de trabajar del chimentero. "Cuando vos hacés periodismo responsable, pedís algún tipo de pruebas. Decís, 'Pasame el audio de Micaela descontrolada o pasame una copia de alguna denuncia de un vecino a la policía'. Si no lo que estás haciendo no es periodismo, es pura m... Y no voy a dejar de decirlo porque es un odiador serial, y esto lo pone nervioso", señaló.

Sin embargo, nuevamente a a través de Twitter el conductor de eltrece le aseguró a un usuario que tenía pruebas que respaldaban las acusaciones que hizo públicas. "Lo que hiciste, reproduciendo ese chat, fue irresponsable... Que la colorada sea chorra e infumable no te hace menos culpable", le dijo un usuario, a lo que De Brito respondió: "¿Querés el video, el resto de la conversación, los audios? No sean tan básicos como esta inútil".