La peculiar reacción de Robert De Niro cuando se enteró que Al Pacino será padre a los 83 años

escuchar

Si bien trabajaron juntos en pocas oportunidades -como en el caso de Fuego contra fuego y El irlandés, además de formar parte de El padrino-, Al Pacino y Robert De Niro forjaron una amistad desde sus inicios en la industria. En las últimas semanas, ambos se convirtieron, con solo unos días de diferencia, en protagonistas de noticias que captaron la atención mediática.

El actor de la comedia Mi papá es un peligro fue padre en mayo, a los 79 años, mientras que Pacino anunció este miércoles que será papá por cuarta vez, a sus 83 años, fruto de su relación con la productora Noor Alfallah.

La noticia sobre la inminente paternidad del protagonista de Perfume de mujer fue ineludible para De Niro, quien estuvo como invitado al programa Today, donde le preguntaron qué opinaba respecto al buen momento personal que estaba atravesando Pacino y su respuesta sorprendió por el “palito” que le dirigió a su amigo: “Él tiene más años que yo”, aclaró. Luego, expresó que está “muy feliz” por él. “Que Dios lo bendiga” , manifestó el intérprete.

En otra entrevista, concedida a Access Hollywood, bromeó sobre las actividades que ahora compartirán juntos: “Vamos a hacer salidas de juegos y a cambiar pañales”, reveló.

A comienzos de mayo, De Niro contó casualmente que se había convertido en padre por séptima vez con su novia, Tiffany Chen, y días más tarde compartió una imagen de su niña en los medios y dio a conocer el nombre: Gia Virginia Chen De Niro, a quien se la pudo ver en la foto en brazos del actor, con la mirada atenta a la cámara y luciendo un enterito rosado. El actor habló de su flamante paternidad en una entrevista que brindó para promocionar Mi papá es un peligro, estreno de este jueves en nuestro país.

Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs — CBS Mornings (@CBSMornings) May 11, 2023

Tras contarle a la audiencia que él se considera muy afectuoso con sus hijos, aclaró que de todos modos busca poner límites. “Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, [a veces] simplemente no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, explicó el actor de Taxi Driver en diálogo con ET Canada, para luego dar a conocer la noticia espontáneamente cuando la periodista hizo alusión a sus “seis hijos”. “Siete, en realidad”, la corrigió De Niro. “Acabo de tener un bebé”, reveló y luego prosiguió con su reflexión, dejando a todos sorprendidos .

Robert De Niro anunció el nacimiento de su séptimo hijo

De Niro es padre de seis hijos. Con su primera esposa, Diahnne Abbott, tuvieron a Drena, de 51 años, y a Raphael, de 46. En 1995, les dio la bienvenida, con la modelo y actriz Toukie Smith, a los gemelos Julian y Aaron, de 27. Tres años después, nació Elliot, de 24, y luego su hija Helen Grace, de 11, ambos fruto de su vínculo con su exesposa, Grace Hightower.

Este año, la familia se agrandó con la llegada de Gia Virginia, la primera hija que tiene con su pareja, la profesora de artes marciales Tiffany Chen, quien fue su instructora durante el rodaje de la comedia Pasante de moda. El año pasado, Chen lo acompañó en su viaje a la Argentina, cuando De Niro vino a grabar la serie Nada, junto a Luis Brandoni.

Al Pacino y un romance de bajo perfil

Noor Alfallah, Al Pacino y un romance que nació en pandemia

En el caso de Pacino, el actor comenzó una relación con Noor Alfallah que se desarrolló lejos de los flashes. El año pasado, ambos levantaron el perfil cuando fueron a una cena organizada por Jason Momoa y compartieron fotos en redes, muy relajados. Luego de la confirmación , se dio a conocer que Pacino y Alfallah están juntos desde hace tres años, de acuerdo a lo que indicó Page Six, por una fuente allegada a la pareja: “Pacino y Noor comenzaron a verse durante la pandemia” .

Por otro lado, la pareja también comparte un proyecto profesional. Alfallah es la productora de Billy Knight, la película de Alec Roth, protagonizada por Pacino, Charlie Heaton y Diana Silvers.

Noor Alfallah está cursando el octavoo mes de embarazo Instagram

Según lo informado por Page Six, Noor proviene “de una familia adinerada” y, de acuerdo a lo que se puede ver en su cuenta de Instagram, frecuenta eventos con reconocidades celebridades. De hecho, fue pareja de Mick Jagger en 2018 y tuvo un vínculo con Clint Eastwood sobre el que no trascendieron los detalles. La joven productora de 29 años se enamoró de Pacino tras la ruptura con el empresario Nicolas Berggruen y en un mes será madre de su primer hijo.

El actor, en tanto, ya es padre de Julie Marie, de 33 años, a quien tuvo con la coach de actuación Jan Tarrant, y también de los mellizos Anton y Olivia, de 22, hijos que tuvo con la actriz Beverly D’Angelo, su pareja desde 1997 hasta 2003. “Soy responsable ante ellos y formo parte de sus vidas de manera permanente. Cuando no lo soy, me molesta a mí y también a ellos”, declaró el actor a la publicación The New Yorker sobre el vínculo que tiene con sus hijos.

LA NACION