Alain Delon: un testamento secreto, una sola heredera con poder de decisión y una nueva pelea entre hermanos

El actor francés Alain Delon murió el 18 de agosto de 2024 a los 88 años en medio de una guerra abierta entre sus tres hijos: Anthony —su primogénito, fruto de su relación con la actriz y directora francesa Francine Canovas—, Anouchka y Alain-Fabien —hijos del intérprete y la modelo neerlandesa Rosalie van Breemen. Nueve meses después de la muerte de la figura legendaria del cine francés salió a la luz que Delon tenía un segundo testamento secreto, que data de noviembre de 2022, que le confiere exclusivamente a su hija Anouchka los derechos morales del artista —un tipo de derecho de autor que protege la relación personal del autor con su obra—, tal y como asegura un nuevo libro del que el diario francés Paris Match publicó un fragmento en adelanto. Es decir, Anouchka es la única heredera del legado artístico y personal de su padre y, en términos prácticos, significa que ella tiene la última palabra sobre el uso del nombre, la imagen y la obra del artista: ninguna película, documental, exposición o proyecto podrá realizarse sin su consentimiento. A partir de ahora, ella es la guardiana de la herencia simbólica de su padre. Eso es lo que asegura el libro Los últimos días del Samurái, de los periodistas Laurence Pieau y François Vignolle, en el que además participaron los dos hijos varones de Delon.

Alain Delon junto a sus tres hijos: Anthony (arriba), Anouchka y Alain-Fabien

El documento, redactado y firmado en Ginebra, Suiza, fue elaborado en presencia de Anouchka y Christopher Ayella, entonces abogado de confianza de Delon. Según el fragmento del libro al que tuvo acceso la publicación francesa, los otros dos hijos desconocían su existencia, lo que hizo resurgir las fracturás entre los hermanos, que empezaron antes de la muerte del actor y se consolidaron cuando se dio a conocer el testamento oficial, fechado en 2015, que asignaba sus bienes materiales.

En ese documento, Delon optó por una repartición no paritaria entre sus hijos: la mitad de su patrimonio fue destinada a Anouchka, y el restante 50% fue dividido entre los otros dos hijos, Anthony y Alain-Fabien, con un 25% para cada uno. El medio Le Figaro detalló los porcentajes que le correspondían a cada uno en agosto de 2024. En ese entonces, un amigo cercano a la familia dijo: “Si hubiera podido darle todo a Anouchka, lo habría hecho” , tal y como recuerda ahora Paris Match, demostrando la predilección del intérprete por su hija. En su momento, esta repartición suscitó polémicas, aunque respetaba las normas del derecho francés: la ley prohíbe desheredar a uno de los hijos, pero sí es posible beneficiar a uno de ellos respecto a su parte de la herencia.

La revelación ahora del segundo testamento del actor no hace, sino, marcar una nueva herida entre sus hijos. Según publica Paris Match, Anthony está “profundamente herido”, tras descubrir que no tiene ningún papel en la herencia moral del padre. “Es como si quisiera cortar todos los lazos familiares” , admitió Laurence Bedossa, abogado de Anthony y último consejero legal de Alain Delon.

Anthony y Alain-Fabien Delon observan las flores y cartas en honor a su padre en la entrada de la residencia del difunto actor en Douchy GUILLAUME SOUVANT - AFP

Antes de la muerte del actor, las relaciones entre los hermanos no eran buenas y llegaron al punto de intercambiarse demandas entre ellos. Anthony acusó a Anouchka, el 5 de enero de 2024, de manipular a su padre y de haber ocultado exámenes neurológicos suyos: “Quiero empezar apagando un incendio (...). Todas estas historias de dinero, herencia, estas conjeturas, me enferman porque no se trata de eso”, aseguró entonces el primogénito de Delon. Otra disputa familiar se produjo porque los hijos varones reprocharon a su hermana que quisiera sacar a su padre de la residencia de Douchy, al sur de París, para llevarlo a Suiza, donde el actor tenía su residencia administrativa, con la intención de que así, tras su muerte, no fuera declarado residente fiscal en Francia, lo que incrementaría la factura para hacerse con su parte del legado. Alain Fabien dijo en televisión que su hermana estaba utilizando “métodos de crápula, de mafiosa” con respecto a su padre. El intérprete, finalmente, pasó sus últimos días en Francia.

Si Anthony y Alain-Fabien hicieron un frente común, Anouchka se unió al patriarca de la familia. El actor anunció, después de las declaraciones de su hijo, que presentaría una denuncia contra él y le reprochó crear un “escándalo mediático” con la intención de perjudicarlos a él y a su hija. A través de su abogado, también dejó en claro que no soportaba “la agresividad de su hijo Anthony” y que no paraba de decirle que estaba “senil”. Anouchka también denunció a Anthony por difamación, amenaza y acoso.

Alain Delon y Anouchka en el Festival de Cannes de 2007 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Denuncias cruzadas y violencia

Más allá de las denuncias entre hermanos, en 2023 los tres hijos de Delon sí estuvieron unidos en una acción legal contra Hiromi Rollin, una mujer que empezó siendo la asistente del actor en los rodajes, para después asumir más responsabilidades. Los tres temían que Rollin, que era quien más tiempo pasaba con el actor, quisiera apoderarse de su voluntad y quedarse con algo del legado, por lo que presentaron una denuncia que fue desestimada por la justicia francesa.

Además, en Los últimos días del Samurái, los autores sostienen que el intérprete le pegaba a su segunda mujer, Rosalie van Breemen, y a sus herederos. Los propios Anthony y Alain-Fabien aportaron sus testimonios. “Aplastó la cabeza de mi madre. Le rompió la nariz dos veces, le partió ocho costillas” , se puede leer en un extracto del libro obtenido por la agencia de noticias EFE y narrado por Alain-Fabien. Un comportamiento violento que Delon también tuvo con Rollin. Ella señala en el libro que el artista amenazó con matarla en alguna ocasión. Además, los últimos días del actor fueron escenario de una batalla de él con sus hijos varones: según el libro, Delon, permanentemente armado, los amenazaba, y ellos llegaron a cambiar las balas de la pistola que llevaba por unas de fogueo.

Los autores también sostienen que el patrimonio de la leyenda del cine no asciende a los centenares de millones que se dijeron en un principio, sino que es de unos 50 millones de euros, que se quedarán por la mitad cuando se regularicen los retrasos fiscales.

Asimismo, de acuerdo con Los últimos días del Samurái, Anthony y Alain-Fabien pueden apelar la decisión de su padre de legar un 50% de su fortuna a su única hija. También, en el libro se asegura que los dos hijos del fotógrafo Ari Boulogne, que hasta su muerte en mayo de 2023 aseguraba que era hijo de Delon, acudirán a los tribunales para reclamar su parte del legado.