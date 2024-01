A los 88 años, mientras el astro del cine francés tiene problemas de salud, sus tres hijos Anthony, Anouckka y Alain-Fabien se destrozan públicamente con sus declaraciones y demandas

Alain Delon es la estrella más importante que le dio Francia al mundo durante el siglo XX. El actor, nacido en 1935, forjó su fama y enorme popularidad a partir de una carrera cinematográfica llena de clásicos inolvidables donde resaltaban su carisma y una estampa varonil bendecida por un atractivo único. Hoy, a los 88 años, y tras haber sufrido una serie de accidentes cerebrovasculares, el protagonista de El Samurái se encuentra lejos de sus tiempos de gloria. Está recluido en su residencia francesa, con un delicado estado de salud y, lo que es peor, se encuentra en el medio de una encarnizada disputa familiar en la que sus tres hijos se cruzan acusaciones y demandas en la justicia.

Problemas de salud y familiares

Entre junio y julio de 2019, en un período de 30 días, Alain Delon, sufrió tres episodios cerebrovasculares que determinaron un deterioro en su estado de salud, aunque nunca trascendió a la prensa cuál había sido su real gravedad. Sin embargo, a comienzos de enero de este año, en una entrevista a París Match, Anthony Delon, el hijo mayor del más célebre galán francés, reveló que su padre “no se encuentra bien” y que “ya no soporta verse así, disminuído”. Estas declaraciones, que apuntaban también contra su hermana Anouchka, segunda hija del actor, generaron un escándalo que enfrentó a los hermanos Delon, incluso a instancias judiciales que mantienen en vilo a Francia.

10 September 2021, France, Paris: Alain Delon en septiembre de 2021, en el funeral de Jean Paul Belmondo Thomas Coex - AFP

Los hijos de Delon son tres. El mayor, Anthony, de 59 años, fruto de la relación del actor con la actriz y directora Nathalie Delon, fallecida en 2021. Luego está Anouchka, de 33 años, que según lo que afirman los medios franceses es la preferida del actor. Ella nació de la relación entre Delon y la modelo y periodista neerlandesa Rosalie Van Breemen, al igual que el tercer hijo del intérprete, Alain-Fabien, que tiene 29 años.

En general, en esta disputa que hay en torno a su padre, que a priori no es por dinero, los dos hermanos varones muestran estar unidos contra Anouchka. De hecho, una de las acusaciones hacia esta mujer, que, tal como su padre, se dedica a la actuación, es que ella no compartió con el astro la última Navidad, algo que sí hicieron, en la residencia francesa del actor, tanto Anthony como Alain-Fabien. Las pruebas de este encuentro navideño fueron exhibidas en un posteo de Instagram realizado por el menor de los tres hermanos.

Además, para marcar claramente la divisoria de aguas entre los varones Delon y la hermana del medio, vale añadir que en su testamento, que ya está escrito, el actor emblema del cine francés dispuso que el 50 por ciento de su herencia se destine a Anouchka y el otro 50 por ciento, se divida entre Anthony y Alain-Fabien. Posiblemente esto dé cuenta de que el protagonista de El gatopardo no ha tenido a lo largo de su vida una relación muy próxima con sus muchachos, pero sí con su niña consentida, a quien además nombró, hace unos cinco años, como vicepresidenta de la compañía Alain Delon International Distribution, que se encarga de la distribución de artículos de lujo como perfumes, vinos o relojes.

Alain Delon en el filme Los aventureros, de 1967

“Mi padre no soporta verse disminuído”

Lo cierto es que los conflictos familiares en torno al ídolo salieron a la luz en una entrevista que dio el primogénito de Delon el pasado 4 de enero a París Match. “Mi padre no se encuentra bien, está debilitado, está harto. Ya no soporta verse así disminuído”, declaró Anthony, y añadió, para graficar la tenue salud de su papá: “Habla poco, le cansa o le molesta cuando le hacemos repetir, porque su voz no siempre es audible”.

Allí también, el mayor de los Delon, dedicado a la actuación aunque con menos suerte que su padre, lanzó unas palabras contra su hermana: “Anouchka nos ocultó la angustia que padecía nuestro padre”. Luego, explicó a lo que se refería: “Mi hermana nunca nos avisó ni a mi hermano ni a mí que mi padre fue sometido entre 2019 y 2022 a cinco test cognitivos en las visitas a la clínica de Suiza y no habría aprobado ninguno de ellos”. Según su testimonio, los hermanos se enteraron de estos exámenes que le realizaron a su padre por una “indiscreción” de un médico y acusaron a su hermana de haberlos ocultado por “intereses personales”.

Anthony Delon junto a su padre Alain en el funeral de Jean Paul Belmondo (Photo by Thomas SAMSON / AFP) THOMAS SAMSON - AFP

En efecto, tras los episodios de derrame cerebral de 2019, Delon fue llevado para su tratamiento a la clínica Genolier, a unos 30 kilómetros de Ginebra, bajo la supervisión de Anouchka. Tanto la hija del actor como el propio Alain Delon tienen su residencia en la mencionada ciudad de Suiza. Pero ahora, hace un tiempo que la estrella se encuentra en su residencia francesa de la comuna de Douchy, en compañía, principalmente, de Alain-Fabien, que se instaló en esa vivienda. Y la manera en que debería seguir el tratamiento se convirtió también en un punto de conflicto.

Fue el abogado de Delon y también de Anouchka, Christophe Ayela, el que respondió de manera contundente a las declaraciones de Anthony. “(Alain Delon) me comunicó que estaba extremadamente sorprendido por el escándalo mediático orquestado por su hijo Anthony, que solo tiene un único objetivo, dañar la reputación de su hija Anouchka, dañarlo a él y atentar con la relación única que él y ella han mantenido siempre”, dijo el letrado en una comunicación con AFP, en la que agregaba que el actor “no soporta la agresividad de su hijo Anthony, que constantemente le dice que está senil”.

Alain Delon junto a su hija Anouchka (Photo by Stephane Cardinale/Corbis via Getty Images) Getty Images

Alain Delon y su hijo Alain-Fabien, en la comida de Nochebuena 2023 instagram.com/alainfabiendelon

Pero el defensor del padre y la hija no se quedó ahí, sino que también hizo una denuncia ante el fiscal de Montargirs, en la región de la residencia francesa del actor, acusando a los dos hermanos Delon de interrumpir el tratamiento que estaba llevando adelante el astro francés. “Anthony y Alain-Fabien corren el riesgo de provocar la muerte prematura del señor Alain Delon al interrumpir la atención y el seguimiento médico con diversos pretextos que no están justificados”, escribió en la denuncia, que rescató el canal francés TF1. Allí, el abogado añadía una inquietante frase: “¡De manera increíble, Anthony Delon decidió tratar la enfermedad de su padre con jugos de frutas y verduras recetados por un naturópata!”.

La respuesta de Anouchka

Por su parte, Anouchka, que al igual que su abogado cree que lo mejor para su padre es retomar el tratamiento en Suiza, aseguró que nunca ocultó información sobre su padre, que le iniciará juicio a su hermano Anthony por difamación, amenaza y acoso. “Alain Delon no se encuentra bien. Está devastado al ver que su vida privada es desechada así delante de todos. Me rompe el corazón verlo así. Me avergüenza que nuestra vida familiar, nuestra vida íntima, se muestre así”, dijo la mujer, en declaraciones a la TV Francesa.

Anouchka Delon posteó una foto con su papá Alain en su Instagram para recibir el Año Nuevo 2024 Ig / @anouchkadelon

Anthony y Alain-Fabien también habían sugerido que la intención de su hermana de llevar a su padre a Suiza tenía que ver con el hecho de que el patriarca del clan Delon no perdiera la ciudadanía de ese país (vive allí, aun con visitas a Francia, desde 1985) y tuviera que pagar impuestos más onerosos como ciudadano francés. “La única razón por la que quería traerlo a Suiza era para que recibiera tratamiento. Es indecente querer hacer pasar esto como una historia de dinero”, contestó ella indignada.

Pero hay algo en lo que tanto el abogado de la estrella de La piscina como su hijo Anthoy coincidieron, ambos solicitaron a la fiscalía de Montargis que se le realizara a Delon un examen físico para ver si se lo podría poner bajo tutela judicial. El fiscal de dicha jurisdicción, Jean-Cédric Gaux, envió un médico para evaluar la salud del actor. Esto ocurrió el pasado sábado y ahora se aguardan los resultados de la evaluación.

Alain Delon, junto a Anthony y Alain-Fabien, en un posteo del día que cumplió 86 años Ig / @alainfabiendelon

La denuncia a la ‘dama de compañía’

Esta es la primera vez que los hermanos Delon muestran esta virulencia en las acusaciones de unos contra otros. Hace unos seis meses, el trío ya había participado de otra situación escandalosa en relación a la salud de su papá, pero esa vez habían estado los tres unidos. Fue cuando, en julio de 2023, todos se pusieron de acuerdo para echar de la casa de Douchy a Hiromi Rollin, quien era la asistente de Delon, su cuidadora en los últimos años y, según ella, también la pareja del actor.

La mujer, de 66 años, que había conocido a Delon en un set de filmación en 1989 y convivía con él desde que sufrió sus ACV, fue acusada por los hermanos de “abuso de debilidad y violencia contra personas vulnerables”. Básicamente aseguraban que Rollin manipulaba al intérprete de El eclipse aprovechándose de su situación y que lo alejaba de su familia.

Alain Delon junto a Hiromi Rollin, quien fuera acompañante del actor durante 33 años

“Ella sigue aislando a Alain Delon de sus seres queridos, de sus amigos y de su familia, mediante maniobras y amenazas. Controla sistemáticamente sus conversaciones telefónicas y sus mensajes privados. Responde en su lugar, haciéndose pasar por él. Aparece autoritaria, amenazante, llegando incluso al punto de maltratar inaceptablemente al perro del señor Delon”, aseguraba, en julio pasado, el abogado del actor.

El 8 de noviembre de 2021, en el cumpleaños 86 del actor, Anthony y la mujer -bautizada por los hermanos ‘dama de compañía’- de su padre tuvieron una discusión: “La culpé por no haber llamado a ninguno de nosotros tres, sus hijos, después de una violenta caída que le costó a mi padre numerosos puntos en la frente y una noche en el hospital en observación”, señaló el hijo mayor del actor.

Anthony, Anouchka y Alain-Fabien Delon en una muestra de arte en Bonhams Cornette de Saint Cyr Ig / @BonhamsCornettedeSaintCyr

Luego de ser echada, la mujer contó en Le Parisien que había sido “víctima de una trampa” y que, luego de una relación de “33 años de amor” con el ídolo francés, “no me dejaron llevarme ninguna de mis cosas, solo llevaba 60 euros”.

En enero, cuando saltó el escándalo entre los hermanos, la propia Rollin aprovechó el revuelo para hablar, defenderse y contraatacar a los descendientes de Delon. Aseveró en una entrevista a RTL publicada la semana pasada que, en julio, el hombre que estaba a su cuidado se encontraba muy bien. Acusó a los hijos de él de haber interrumpido su tratamiento desde agosto. “Han pasado cuatro meses sin tratamiento, seis meses sin control médico. La vida de Alain está en peligro. No temo decir que está en peligro de muerte”, concluyó.

Alain Delon estaría indignado por las declaraciones de su hijo Anthony, según lo que afirmó su abogado, Christophe Ayela Agencias

Un patriarca en su ocaso, sus hijos en conflicto, una herencia despareja, la intervención de abogados, y una mujer acusada de manipular al titular del clan para aislarlo de su familia. Sin dudas, la historia de los últimos años de Alain Delon parece tenerlo todo para ser el guión de una notable película de intrigas y confabulaciones. Una historia que al ícono del cine francés le hubiera gustado interpretar en pantalla gigante. Pero nunca en la vida real.