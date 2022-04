Caso Alec Baldwin: la familia de Halyna Hutchins reaccionó tras la difusión de los videos que la muestran “muriendo”

A seis meses de la muerte de Halyna Hutchins, en medio del tiroteo accidental en el set de la película Rust, la familia de la directora de fotografía le solicitó a la policía del condado de Santa Fe, Nuevo México, que elimine el video que se publicó de ella “muriendo en el piso de la iglesia”, tras el disparo que salió del arma que portaba el actor Alec Baldwin.

Según consignó la cadena de noticias de Estados Unidos, CNN, el documento de solicitud al que tuvieron acceso indica que la divulgación de la evidencia policial “ha causado daños irreparables” a su esposo, Matthew Hutchins, y a su hijo Andros, de nueve años. La carta fue presentada por Brian Panish, abogado de la familia Hutchins, ante la repercusión de las imágenes que fueron publicadas por la oficina del Sheriff en esta semana en la que se puede ver el material que se usa en la investigación en curso sobre el tiroteo, incluidas fotos, grabaciones e informes policiales.

Durante el tiroteo también resultó herido el director Joel Souza, cuando el actor manipulaba un arma que le habrían facilitado desde utilería horas antes de las escenas. En la capilla, los actores graban una escena de Bonanza Creek Ranch que se iba a poder ver en Rust.

Así asitián a Halyna Hutchins tras el fatal disparo de Alec Baldwin Captura

“Su oficina pisoteó los derechos constitucionales de los Hutchins. Sin ninguna discusión, su oficina determinó unilateralmente que el Sr. Hutchins tendría acceso a los materiales, para revisarlos temprano en la mañana del lunes 25 de abril, antes de ser entregados al público en la tarde, dándole menos de un día hábil para revisar los materiales”, indica la carta con fecha del 27 de abril.

Además, agregan que debido al “gran volumen de material” que le fue entregado, el tiempo que se le dio a la familia para revisarlos fue demasiado corto. “Fue totalmente inadecuado y la familia no tuvo la oportunidad de solicitar que se ejerza discreción y se elimine el material sensible”, argumentan en la misiva. Por otra parte, el letrado asegura que esa oficina no eliminó la información privada y personal de la directora de fotografía.

De acuerdo con el descargo del abogado, “Matthew teme que el video de los últimos momentos de su esposa pueda ser utilizado por acosadores para abusar emocionalmente de su hijo”. Por otra parte, el documento sostiene que los “derechos constitucionales de dignidad, privacidad, respeto y equidad en el futuro” de la familia Hutchins fueron violados.

En ese sentido, pidió que la oficina elimine de inmediato las imágenes de Hutchins donde se la ve muriendo en el piso de la iglesia del set de grabación. “Si bien, el daño de publicar el video es irreparable, eliminarlo terminará con la complicidad de su oficina para causar más daño”, sentencia el escrito.

La reacción de Alec Baldwin al enterarse de la muerte de su colaboradora

La respuesta de la policía

En una entrevista que brindó Adán Mendoza, jefe de policía de Santa Fe, con Today, la decisión de publicar el material se debe al derecho de la información pública. “Creo que el punto principal es que fue una solicitud de registros públicos. Estamos obligados a divulgar la información, pero también fue un intento de ser transparente en la investigación”, señaló y agregó que tuvieron que armar el archivo minuciosamente. “Nos tomó algo de tiempo ordenarlo, y tratamos de lanzarlo tan pronto como tuvimos todo junto”, indicó.

Según indicó la policía, las imágenes se publicaron tras un pedido de información pública Captura de TV

Hutchins, de 42 años, murió durante la filmación en octubre pasado, cuando el revólver que sostenía Baldwin disparó una bala real que la impactó en el pecho y luego se alojó en el hombro de Souza. El cineasta sobrevivió a la herida de bala. En las imágenes divulgadas por la oficina se muestra a los paramédicos mientras asisten a la directora de fotografía quien estaba en el piso del set, minutos antes de confirmarse su fallecimiento.