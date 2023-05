Martín Bossi vs. La granja de Zenón: impensado escándalo entre dos elencos de la calle Corrientes

escuchar

A diferencia de los miles de niños que se acercan hasta el teatro para bailar junto con Bartolito, cantar con el lorito Teté o saludar con emoción a la Vaca Lola, a Martín Bossi parece que los animales de La Granja de Zenón no le causan tanta gracia. La encargada de contar la pelea menos pensada del mundo del entretenimiento local fue Marcela Tauro. En la mesa de Intrusos en el Espectáculo, la periodista explicó que ambos elencos comparten teatro y dio detalles de los motivos que desataron esta inesperada guerra.

“Por supuesto lo van a negar” arrancó Tauro a contar su chimento el Ping Ping de notas que hacen en el programa de Florencia de la V todos los días. “Pero el ego a veces salta y eso es lo que pasó este fin de semana”, agregó de inmediato. “Además, te tenés que pelear con Bartolito”, intervino la conductora, y el locutor no se quedó atrás: “Ya no hay límites”, remató.

El conflicto arrancó porque Bossi, con su exitoso Bossi Live Comedy, y La Granja de Zenón comparten el Teatro Astral: el artista lo hace por las noches y los animales durante la tarde. “Débora, la asistente/productora de Bossi, fue a Fede, el jefe de vestuario de La Granja de Zenón, y le dijo: ´Mucho gusto, soy Débora, a partir de ahora el pasillo de la izquierda no pueden utilizarlo´. El pedido, entonces, fue para que limpien de animales el espacio que suele usar el actor. “¿Por qué?”, le preguntó Maite Peñoñori a Tauro. “Porque acá hay una sola figura, una estrella en la calle Corrientes que llena teatros. Es la figura”, recreó Tauro parte del diálogo entre la productora y el vestuarista.

Entre los motivos por los cuales Bossi mandó a correr a los personajes de la granja tan queridos por los más chicos, Marcela enumeró: necesita tranquilidad, no quiere ruidos, no quiere cruzarse con nadie. “Menos con los muñecos. Ni siquiera que lo miren a la cara. Muy Luis Miguel. Que nadie lo mire”, sentenció.

Un fragmento de Bossi Live Comedy Hernan Paz

Para agregar más información al escándalo, Guido Záffora explicó que el teatro Astral está remodelado por abajo y que el camarín de Bossi está en el pasillo izquierdo, en la mitad. “Es un camarín que solo usa Martín Bossi hace años”, explicó, y luego aclaró que el vestuario coincide en el otro pasillo, y por eso comparten puerta.

Por otro lado, el panelista aseguró que los conflictos entre los espectáculos infantiles y los de adultos que comparten teatro no son novedad y recordó el enfrentamiento entre Antonio Gasalla y los Backyardigans. “Dejan la sala toda sucia, mucho pochoclo, mucha gaseosa. ¡Después los papelitos!”, completó en referencia a confeti que se tira sobre el final del show y que queda atrapado en la planta de luces. Ante el asombro de sus compañeros, Záffora compartió que, en muchas oportunidades, en medio de una escena dramática, los actores han tenido que lidiar con los papelitos que caen de forma sorpresiva de las estructuras superiores y también contó que a otros actores les molesta que a los muñecos los limpien con vodka, fluido que tiene la capacidad de quitarle el mal olor al muñeco .

Los personajes de La granja de Zenón

“¿Cómo sabe todo eso Záffora?” La incógnita la descubrió Peñoñori. “Guido sabe todo esto porque Guido fue muñeco”, reveló. “Yo fui Backyardigan, fui Ben 10, fui Padrinos Mágicos, fui todo”, contó entre risas. “ Los muñecos son un éxito, pero es un incordio para el espectáculo de noche. Todos los infantiles. Pasó con Topa también en el Teatro Nacional, el tema de los papelitos, los nenes en la sala, la limpieza, las peleas por los camarines ”, remató.

Para agregar una pelea más a la lista, intervino Pablo Layús y contó un caso que sucedió en Córdoba. “Hubo una pelea famosa que fue Piñón Fijo con Charly García. Todavía me lo recrimina Piñón Fijo”, recordó entre risas. Luego del repaso, retomaron el caso de Bossi y, en relación al pedido de que no lo miren a los ojos, Tauro aclaró que quizá fue una idea de la asistente y no del mismo artista y De la V explicó que en la actualidad, para el teatro lo fundamental es contar con espectáculos que rindan, y que eso con La Granja de Zenón sucede y con Bossi también.

LA NACION