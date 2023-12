escuchar

Cada semana las revistas del corazón llegan a los quioscos y las de esta tienen algo en común. Primicia: “Alejandro Sanz celebra su cumpleaños junto a Mónica Cruz, su nueva ilusión”, titula ¡Hola! Otro titular: Alejandro Sanz y Mónica Cruz, la pareja de las Navidades, lleva en su primera página Lecturas. Alejandro Sanz y Mónica Cruz, pareja sorpresa, afirma también Semana. Alejandro Sanz y Mónica Cruz, ¡La pareja del año!, anuncia en su primera página la revista Diez Minutos, que añade: “El cantante y la actriz llevan juntos desde el verano (boreal) y planean pasar Fin de Año en la finca de él, en Extremadura”.

Todas ellas tienen otra cosa en común, junto a los titulares aparece la misma foto: el cantante y la intérprete en una imagen tomada durante la fiesta por el 55º cumpleaños de Alejandro Sanz. Una gran celebración que tuvo lugar el pasado 19 de diciembre en el Teatro Barceló de Madrid, que por una noche se convirtió en una especie de Moulin Rouge. De hecho, esa foto es una de las imágenes del carrusel que compartió el propio artista de su fiesta en su cuenta de Instagram —en la que acumula 7,4 millones de seguidores—, aunque en ella aparecía una tercera persona, el torero José María Manzanares, que las revistas han optado por dejar fuera del recorte. “Por los amigos, por los años, la vida y cada segundo que nos haga feliz”, escribía el intérprete de “Pisando fuerte”, “Corazón partío”, “Y si fuera ella” o “Mi persona favorita” junto a la serie de fotografías en las que se le veía junto a amigos como Manuel Carrasco, Malú o Niña Pastori, y también con sus dos hijos mayores. Mónica Cruz, quien no ha compartido en sus redes ningún momento de esa noche, está también en otra de las fotos de grupo.

Por ahora, Alejandro Sanz (Madrid, 55 años) y Mónica Cruz (Alcobendas, 46 años) guardan silencio y no se han pronunciado en público sobre el romance que las revistas anuncian, si bien es cierto que ambos suelen ser especialmente discretos a la hora de hablar sobre sus parejas. El interés por su posible relación es tal que incluso los paparazzi siguieron a principios de esta semana por el interior de un estacionamiento a la hermana de la actriz, la oscarizada Penélope Cruz, para preguntarle al respecto. Pero ella, que rara vez habla en público de su marido Javier Bardem o sus dos hijos, está claro que no lo va a hacer ahora de la vida sentimental de su hermana.

El pasado mes de junio, el artista terminaba una relación de más de tres años con la artista cubana Rachel Valdés, una noticia que se conocía pocos días después de que el cantante madrileño hablara abiertamente en sus redes sociales sobre el bache emocional que estaba atravesando, aunque no lo relacionaba con su situación sentimental. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió el pasado mes de mayo en sus redes sociales.

Según publican ahora las revistas, Sanz y Cruz empezaron a verse más a menudo unos meses atrás (¡Hola! ya aseguraba la semana pasada que se habían visto en la costa cántabra y que “mantienen una amistad muy especial”), algo de lo que no hay documento gráfico alguno. Ambos también coincidieron el pasado mes de noviembre en Sevilla, cuando la capital andaluza se convirtió la capital mundial de la música latina con la celebración de los Grammy Latinos. Mónica Cruz habría acudido, dicen, a alguno de los conciertos de la gira de Alejandro Sanz, “#LaGira”, que ha terminado este mes de diciembre. “Han sido 100 conciertos. En cada uno han pasado cosas bonitas, feas, raras. Digo en lo personal. Pero, la verdad, es que en cada uno de esos conciertos me he curado. Gracias a cada una de las personas que me habéis acompañado. Nunca olvidaré esta gira. He aprendido tanto... sobre todo a que no hay como desnudar el alma en cada canción”, escribía el cantante el pasado 16 de diciembre en su cuenta de X. Estas Navidades habrían compartido unos días en la finca del artista en Jarandilla de la Vega (Cáceres), y las revistas coinciden también en señalar que amigos cercanos a ambos han asegurado que están “muy ilusionados”.

No puedo dormir. Han sido 100 conciertos. En cada uno han pasado cosas bonitas, feas, raras. Digo en lo personal. Pero, la verdad, es que en cada uno de esos conciertos me he curado. Gracias a cada una de las personas que me habéis acompańado. Nunca olvidaré esta gira. He… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) December 16, 2023

La última pareja conocida de Mónica Cruz es la que mantuvo con el también actor Alex González en 2010, con el que rompió a finales del año siguiente. Al igual que Alejandro Sanz, ha vivido varios noviazgos mediáticos, como la relación que mantuvo con Miguel Ángel Muñoz, con quien empezó a salir en 2002, durante las grabaciones de la serie Un paso adelante que les hizo saltar a la fama. Su relación terminó en 2004, y tras convertirse en madre soltera en 2013, de una niña llamada Antonella, Cruz transformó el tatuaje de su muñeca izquierda: pasó de poner MAM (iniciales de Miguel Ángel Muñoz) a decir Mamá.

Temas Alejandro Sanz