Ana Rosenfeld y su primer cumpleaños sin su marido: “Me falta lo más importante”

Ana Rosenfeld cumplió 67 años y lo festejó rodeada de amigos y familia, pero antes escribió un sentido mensaje y aseguró que le “falta lo más importante”. La abogada de los famosos está en pleno duelo, tras la muerte de su marido, Marcelo Frydlewski, con quien compartió los últimos 37 años y quien perdió la vida luego de contraer coronavirus en los Estados Unidos. Motivo por el cual el recuerdo y el anhelo de compartir esta fecha con el empresario se hicieron presentes en una conmovedora reflexión que hizo a raíz de sumar un año más a su vida.

“Hoy es un día especial para mí y para mi familia. Cumplo 67 años. Hoy muchos amigos y muchos seres queridos me acompañan y me dan energía y trasmiten cariño y fuerza. Pero me falta lo más importante de mis últimos 37 años. Desde que te conocí amor de mi vida siempre me sorprendiste con enseñanzas, sonrisas, alegrías... ¡todos los 13 eran especiales para mí! Este es diferente pero estoy segura que desde donde estés, ¡estás brindando por la vida para homenajearme como siempre lo hiciste! Hoy brindaré por nuestro amor”, escribió la letrada en una publicación en su cuenta de Instagram a la que acompañó con una foto donde se la ve posando frente a una torta decorada con productos de maquillaje.

Con estas palabras, Rosenfeld dejó claro que más allá de poder celebrar este día, su corazón y sus pensamientos giran alrededor de quien fue su compañero de vida. Además aseguró que brindará por el amor que los unió.

Al poco tiempo su posteo se llenó de comentarios de sus seres queridos y de personalidades del espectáculo como Luciana Salazar, Wanda Nara, Marcelo Polino, Luli Fernández, Claudia Villafañe, Catherine Fulop y Georgina Barbarossa, entre otras.

Su historia con Marcelo

Rosenfeld y Frydlewski se conocieron en los 80, ella se había recibido de abogada y él era empresario, tenían ambos 30 años. Su amor avanzó rápido y pronto dio sus frutos: tuvieron a Pamela y Stephanie, quienes al crecer decidieron seguir la misma carrera que su mamá.

Fanáticos de los viajes, Ana y Marcelo se dedicaron a recorrer el mundo, incluso llegaron a destinos inusuales y lejanos como cuando cumplieron 31 años de casados. En ese momento, la pareja realizó un viaje a la India y Maldivas. “Fui con Marcelo porque cumplimos 31 años de casados. El programó todo, con una agencia de turismo del 20 de febrero al 20 de marzo. Nos alojamos en hoteles hermosos, antiguos palacios que los maharajás ya no pueden mantener. Estuvimos 3 semanas en la India y una en Maldivas y Sri Lanka. Volvimos por Doha, Qatar, que me resultó fascinante”, contaba en ese entonces la famosa abogada.

Este año la vida le dio una gran revés a la abogada. En una visita a una de sus hijas y nietos, que viven en Miami, donde tienen un departamento y pasaban largas temporadas, se contagiaron de coronavirus -a pesar de que ambos tenían el esquema de vacunación completo-. Mientras que Rosenfeld transitó la enfermedad sin complicaciones, Frydlewski - quien en el pasado había tenido cáncer de pulmón- tuvo que ser entubado e internado en terapia intensiva. A través de su cuenta de Instagram, la abogada expresaba: “Solo quiero volver a ver tu sonrisa y abrazarte. Mis padres me dieron la vida y vos me diste una familia. Te amo”. En ese entonces, la abogada había pedido en las redes sociales buenos pensamientos por su esposo, quien tras un mes internado, perdió la vida por complicaciones derivadas del Covid-19. “Mi corazón está partido al medio y el único consuelo es saber que luchaste hasta que tu cuerpo dijo basta. Nunca te vas a ir de nuestro lado. Me diste el amor que jamás imaginé que existiera”, escribió horas después de que trascendiera la triste noticia.

Tras la dura pérdida, la abogada se abrió con los medios y contó cómo transitó los últimos días junto a su marido. “Fue cruel. Al principio, cuando ya estaba en terapia común, me dejaban ir un ratito día de por medio. El 22 de septiembre me llamaron para decirme que le quedaban pocas horas de vida. Me fui a despedir de él. Ese día lloré y grité porque se estaba yendo y duró hasta el 9 de octubre”, detalló en diálogo con Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana.

Y agregó: “Iba todos los días, le cantaba, le hablaba, le contaba el día a día, los mensajes, el cariño, que si le planchaba o hacía la valija. Hasta que ese 9 de octubre, a las 5.30 de la mañana suena el teléfono y era del sanatorio, y el médico me dijo: ‘Marcelo se acaba de ir’. Rompí en llanto y sentí impotencia porque siempre tenés la ilusión del milagro”.