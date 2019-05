Andrea Ghidone: "No creo que Juan Darthés trabaje más en la Argentina"

La ex vedette, que trabajó con él en la novela Dulce Amor, dijo además que el actor quiere dar lástima Fuente: Archivo

13 de mayo de 2019 • 12:02

Tras la denuncia por violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés , el actor se fue a Brasil y allí se encuentra aún. Su abogado, Fernando Burlando, dijo días atrás que se encuentra en un estado mental delicado: "Tuvo pensamientos suicidas, no llegó a hacerse daño pero ya no puede estar solo. No está en condiciones de volver ni anímicamente ni psicológicamente".

Ante estos dichos, en una entrevista, Andrea Ghidone dijo: "No importa si es inocente o culpable, yo no creo que Juan Darthés trabaje más en la Argentina". La bailarina trabajó con él en Dulce Amor y a principios de este año había dicho que habían tenido una relación laboral buena , pero que ella no dudaba de que el actor hubiera cometido un abuso contra Fardin .

En una entrevista con Radio Nacional, la artista uruguaya y exvedette habló ayer sobre el estado mental del actor: "Si soy inocente creo que no estaría tan mal, a mí no me pegaría tanta depresión. Me quedaría tranquila sabiendo que hay que volver a arrancar. Juan Darthés está deprimido por esto, no por lo que hizo Thelma, tiene que ver con un montón de cosas internas de él".

Y agregó: "Yo no le creo nada a Darthés, obvio que no va a decir que está pasando su mejor momento. Cuando uno está en esa situación y te llaman para preguntarte cómo estás es obvio que la respuesta va a ser que es el peor momento de su vida, para generar lastima (...) Él está buscando un poco de bondad en la sociedad argentina para volver en algún momento".