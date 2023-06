Ángel de Brito habló de Andrea Taboada: la salida de la panelista de LAM, la pelea que puso en jaque su amistad y por qué no la traicionó

escuchar

La salida de Andrea Taboada de LAM generó un gran revuelo dentro del mundo del espectáculo. Por un lado, la propia panelista compartió la sorpresa que le causó la noticia y su enorme tristeza. Además, surgieron rumores sobre una pelea con Ángel de Brito y sobre los motivos del adiós. Incluso, la propia Andrea ayer pidió la palabra para dar por tierra con una de las teorías más llamativas que circuló en las redes: que ella había sido la autora de los robos que sus compañeras sufrieron en los camarines del canal. Ahora, De Brito volvió a referirse a la partida de su histórica compañera de pantalla, habló de la amistad que los une, de los motivos del adiós y del futuro laboral de su ahora ex angelita. “No fue traición”, sentenció.

Consultado por Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo, acerca de cómo tomó las diferentes versiones que circularon a partir de la partida de Taboada de LAM, De Brito -conocedor del paño como nadie- se mostró muy tranquilo. “Las entiendo, porque siempre pasa cuando sale un panelista de un programa, en este caso son dos [Estefi Berardi también quedará fuera del programa a partir de julio]”, explicó, y de inmediato habló del vínculo que lo une a Taboada. “Mi relación con Andrea tiene 16 años de trabajo, y por eso sorprende tanto”, repasó, y reveló que desde diciembre que tanto él como la productora vienen hablando con ella sobre su salida de LAM, que el tema volvió en marzo y que finalmente el recambio de “angelitas” se dio ahora.

“Andrea va a seguir trabajando en la productora”, confió el periodista en relación al futuro laboral de Taboada, un aspecto que también sumó desconcierto cuando se supo de su despido del programa de espectáculos. “Tiene una oferta concreta”, agregó, aunque no develó los planes de Mandarina en relación al futuro de su amiga, y confirmó que, si bien se va a otro canal, Estefi Berardi también tenía la chance de seguir en la productora. “Pero lo de Estefi es diferente, ella se va contenta, o dice estar contenta”, intervino Guatti. “Bueno, esperá que se vaya”, acotó De Brito y puso algo de picante a su salida. “Conmigo está contenta, yo lo hablé mucho con ella. Obviamente que la afecta todo lo que dijo Yanina [Latorre], eso lo va a contar seguramente ella cuando haga las notas que quiera hacer”, explicó.

De vuelta al tema Taboada, el conductor explicó que la tristeza de Andrea es porque “es muy apegada” y porque son amigos. “Y lo seguiremos siendo”, aclaró de inmediato. “ Tuvimos discusiones, como tienen todos, pero nunca las hicimos públicas, a raíz de otra cosa personal que yo no voy a contar. Discusiones tuvimos toda la vida con Andrea, hasta el último año. Después pasaron cosas en el medio, pero está todo bien, no se rompió ni la amistad ni nada ”, explicó.

Andrea Taboada habló sobre su salida de LAM (Captura video LAM)

“Estamos en un momento de impasse de la amistad”, relevó por fin sin mencionar el motivo, y aclaró que no fue por la salida de Andrea ya que la pelea sucedió en octubre del año pasado. “Mirá todo el tiempo que trabajamos y nadie nunca notó nada, porque no es nada grave tampoco. Son diferencias que tenemos”, contó. “No es una traición, como están diciendo. Es algo muy hablado” , se atajó luego y reconoció que para él también fue difícil tomar la decisión. “Entiendo que esté entre enojada y angustiada. Y triste. Nos pasa a todos. Pero bueno, el programa es así, va rotando de panelistas todo el tiempo para alimentar al programa”, cerró.

De vuelta al piso, Sebastián “Pampito” Perelló Aciar completó la información sobre el futuro de Taboada: explicó que la oferta de Mandarina es para integrar el panel de El diario de Mariana, el regreso de Mariana Fabbiani a la pantalla de América TV. “Ella tiene una propuesta muy sólida de DDM. Tiene que terminar de hablar el tema con otro laburo que tiene en el Canal de la Ciudad, pero supongo que lo va a terminar aceptando porque es una gran propuesta, una gran oportunidad para ella”, completó.

Un triste final

Los rumores comenzaron el pasado fin de semana, y antes de volver al piso de LAM, Taboada decidió poner fin a las especulaciones en su cuenta de Instagram. “Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM”, fueron las palabras con las que Taboada confirmó la información. En lunes, en el piso del envío, la panelista retomó el tema. “ Lo que dije ahí (en redes sociales) es lo que me pasa ahora y lo que siento. También te agradezco a vos (Ángel). Nos conocemos hace mil años, trabajamos juntos, eso ya la gente lo sabe. Estoy triste, obviamente. Pero me parece que era algo para contarlo porque tenía que expresarlo ”, dijo a punto de quebrar en llanto.

Andrea Taboada se despidió de LAM (Fuente: Instagram/@antaboada)

A pesar de la gran conmoción que transmitió al respecto, afirmó que comprende que se trata de un recambio, pero que le “duele un montón”. “Serán nuevos tiempos. Aquí estoy, así. No la careteo”, indicó, una vez más con la voz entrecortada, lo que llevó al conductor a pedir un corte para que pudiese recuperarse.

Ángel de Brito y unas vacaciones que compartió con Andrea Taboada instagram @angeldebritooki

