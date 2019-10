Angelina Jolie confesó que tuvo fantasías sexuales con Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer, Angelina Jolie y Elle Fanning, en la presentación de la película Crédito: Agencias

4 de octubre de 2019 • 15:34

En la presentación de Maléfica 2, Angelina Jolie y sus compañeras de elenco, Michelle Pfeiffer y Elle Fanning, concedieron una entrevista en la que la ex de Brad Pitt hizo una fuerte confesión.

"Me gustaste mucho en Grease", reveló la ex de Brad Pitt mirando a los ojos a una sorprendida Michelle Pfeiffer. "¿Fui tu crush adolescente?", quiso saber la veterana actriz recurriendo a un término con el que los millennials se refieren a los amores platónicos.

"Sí, me gustabas mucho cuando cantabas "Cool Rider". Estabas muy buena", respondió Jolie, quien en varias ocasiones ha hecho públicos diversos aspectos de su vida relacionados con sus preferencias sexuales.

La confesión de la actriz tuvo lugar cuando el periodista del portal Access, les preguntó sobre sus enamoramientos adolescentes. Pfeiffer habló primero de su idilio romántico con el cantante Bobby Sherman, Elle Fanning mencionó a Danny Zuko (el personaje interpretado por John Travolta en Grase) y Jolie sorprendió a sus colegas al confesar la atracción que afirmó sentir años atrás por su compañera de elenco.

La superheroína de Lara Croft habló abiertamente de su bisexualidad en varias ocasiones. "Nunca he ocultado mi bisexualidad, pero desde que estoy con Brad, no hay lugar para este tipo de relaciones en mi vida", dijo tiempo atrás en una entrevista con la web de The Sun.

La actriz mantuvo de hecho una relación de diez años con la modelo Jenny Shimizu. En 2003, le contó a Barbara Walters que "se había sentido sorprendida cuando se dio cuenta de que sentía todo eso que normalmente sentía por un hombre pero por una mujer". Sin embargo, durante su largo romance con el célebre intérprete, reiteró en varias ocasiones que ya no se sentía atraída por otras mujeres, ni tampoco por otros hombres.

Jolie, que en la actualidad sigue en proceso de divorcio de Pitt, se mostró feliz estos días junto a sus hijos en la premiere del film de Disney. La película, esperada por fanáticos de todas las edades que amaron las aventuras de la hada "oscura" , se estrenará el 17 de octubre en la Argentina.

La actriz acudió al estreno acompañada de cinco de sus seis hijos, ya Maddox se encuentra estudiando en una universidad de Corea. Durante el glamuroso evento, se la vio contenta y hacciendo bromas junto con Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. Su padre, Jon Voight, tampoco faltó a la cita y pasó a felicitarla, lo que confirma que el distanciamiento que tuvieron hace unos años quedó en el pasado y que hoy tienen una muy buena relación.