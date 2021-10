Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, irá a la Justicia para cambiar su nombre

Anna Chiara Biasotti del Boca (20), la hija de Andrea del Boca, decidió recurrir a la Justicia para cambiar su nombre. Tras haber denunciado a su padre, Horacio Ricardo Biasotti, por abuso y corrupción de menores, la joven busca que en su documento figure “Anna del Boca”, solo con el apellido de su madre, tal como se identifica en las redes sociales.

Hacia finales de 2019, Anna había denunciado a Biasotti por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en concurso ideal con corrupción de menores”. Hoy, a casi dos años de aquella presentación, desea eliminar el apellido paterno de su DNI.

Representada por la abogada Paula Ojeda, la actriz que protagonizó la remake de Perla negra adaptada para plataformas digitales tomó esta decisión después de que Biasotti pidiera que se declare la nulidad de la causa radicada en el Juzgado Criminal y Correccional número 43, a cargo del juez Pablo García de la Torre.

Anna y Andrea del Boca trabajaron juntas recientemente en la remake de Perla negra Instagram

La causa de Anna del Boca contra su padre

Biasotti debe presentarse el próximo martes 26 de octubre a una declaración indagatoria. Asimismo, el juez García De La Torre dispuso una nueva prórroga de la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio y forma por parte de denunciado a la joven, que en noviembre cumplirá 21 años.

El 21 de noviembre de 2019, los abogados de la hija de Andrea del Boca hicieron una presentación en donde denunciaban hechos de los que Anna Chiara habría sido víctima entre sus cinco y nueve años aproximadamente. En dicho texto, al que pudo tener acceso LA NACION, figuraba que la denunciante desconocía el domicilio real de su progenitor y presunto abusador.

Un extracto de la denuncia de Anna del Boca a la que pudo tener acceso LA NACION

Horas después de la denuncia judicial de su hija, Biasotti rompió el silencio. A través de mensajes de WhatsApp enviados al El diario de Mariana (eltrece), el hombre negó los cargos formulados en su contra. “Hace tres semanas que estoy esperando la denuncia y acá estoy. No me fugué ni soy un poderoso como se quiere hacer creer, ni tengo contactos con gente del poder ni con los medios [...] Soy una persona normal y están inventando todas estas cosas para darle un tinte sensacionalista al tema. Siempre estuve a derecho en todas las denuncias infundadas que me han hecho y en las cuales fui sobreseído. Y estaré a derecho en esta también”, había asegurado.

A partir de ese momento, los abogados de Biasotti presentaron diferentes pedidos de nulidades, pero fueron denegados por el juez que entiende en la causa.

Citada a declarar, en octubre pasado, Andrea del Boca reveló la angustia que le generó recordar el calvario que vivió su hija Anna de pequeña. En aquella época, la reconocida actriz de telenovelas dijo en un entrevista que Anna Chiara pudo hablar del tema el día después de la muerte de su abuelo, Nicolás del Bocca.

“Ella nunca quiso contarlo porque tenía miedo que él [por Biasotti] me haga algo a mí o que mi papá [Nicolás del Bocca], al que ella llamaba ‘Papi’, le hiciera algo. El día después de que murió nos contó todo. Estábamos en carne viva porque habíamos venido de la cremación, en familia tratando de recordarlo con anécdotas y de pronto rompió en llanto con un angustia que nos quedamos helados. Cuando empezó a hablar, en ese momento, me empezaron a caer muchas fichas. Ella a los cuatro años me hacia dibujos de su padre y la novia desnudos”, había mencionado.

Tras haber manifestado que sentía impotencia por no haber podido evitar las situaciones que vivió Anna Chiara, Andrea del Boca añadió que los hechos por los que fue denunciado Biasotti quedaron grabados a fuego en la adolescente y, a su vez, alertó a otras personas para que estén alerta a posibles situaciones de violencia intrafamiliar. “La baja autoestima de mi hija por heridas que quedan en el alma de por vida... El padre biológico le robó la inocencia. Es inhumano, no me cabe en la cabeza lo que hizo”, comentó.