Araceli González y Fabián Mazzei: doce años de amor, respeto y fidelidad

Araceli González y un especial mensajes a los grandes amores de su vida

Araceli González se casó un 14 de diciembre de 2013 con Fabián Mazzei y desde ese entonces hasta ahora se han mostrado como dos personas que se apoyan y se ayudan mutuamente, en las buenas y en las malas. Es por eso que la actriz realizó un emotivo posteo desde su cuenta de Instagram dedicado a su marido y a sus hijos, las otras personas especiales en su vida.

"En esta fecha hacía unos días que nos habíamos casado con Fabián Mazzei, un 14 de diciembre de 2013. Mi hijo fue quien quiso que sucediera. Fue una fiesta inolvidable, amorosa y rodeada de seres preciosos", escribió Araceli junto a una foto en la que se la ve junto a su pareja y sus hijos, Tomás Kirzner y Florencia Torrente.

Además habló sobre la fiesta, que recordemos se realizó en Cañuelas y no duró sólo una noche. "¡Compartimos todos tres días! La fiesta más larga, en un de las estancias más bellas de Buenos Aíres. Mis mejores recuerdos, sensaciones y calidez", expresó.

Por otra parte, resaltó el respeto y la fidelidad que comparte junto a Mazzei, con quien está en pareja hace ya 12 años, y en ese círculo de amor incluyó a sus dos hijos. "Son muchos años de estar juntos, caminando abrazados, fieles a nosotros mismos. Fieles y respetuosos a nuestro sentimiento. Mis hijos amaron este plan. Aman este plan. El plan de calidad de vida. Basado en la verdad y el respeto mutuo. Cuidando y entregando. Los adoro. Los 4 somos parte de esta historia (...) 12 años: ¡un número!¿No, amor?", cerró su mensaje.

La polémica de Araceli

Estos tiempos son un tanto duros y de mucha exposición para la artista pues hizo público su conflicto legal con su exmarido, Adrián Suar, por una diferencia en la división de bienes. Luego de hablar sobre el tema en diferentes medios, se instaló la polémica y el productor y programador de eltrece salió a dar su versión a través de un comunicado : "Decidimos separarnos de común acuerdo y en buenos términos. Sin embargo, Araceli hace un relato errado e incorrecto de lo sucedido a partir del quiebre de nuestra relación. Cumplí con todas y cada una de mis obligaciones. Tengo una conducta responsable y no le debo nada a nadie".

Pero la actriz no está de acuerdo con las palabras de Suar. "Me debe un 5 por ciento de las acciones de la productora [Polka], a un valor que no tengo la menor idea de cuál es. Esto podría haberse arreglado entre cuatro paredes. Con dos personas coherentes y buenos abogados se cierra y no se anda ventilando", dijo en el ciclo Intrusos.

Por otra lado, Araceli tuvo otro frente mediático al ser criticada por su comportamiento por colegas como Gonzalo Heredia y Luciano Castro, que señalaron que ella no trataba del todo bien a sus compañeros de elencos. Ante esta nueva polémica, Mazzei salió a defenderla a capa y espada como cuando increpó a Yanina Latorre por criticar a su mujer o cuando no dudó en hablar contra Suar: "Hace 10 años me metí con un poderoso. Yo ya no actué más para Polka y ya no me importa".

Después de un año cargado de enfrentamientos y algunos problemas de salud [ tuvo que ser internada en terapia intensiva por una bacteria], la actriz y productora quiere enfocar su energía en sus seres queridos y lograr un poco de paz tras varios meses muy movilizantes, en donde siempre estuvo a a su lado su amado Mazzei.