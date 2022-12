¿Arrepentido? Michael Bublé se tatuó el nombre de su cuarta hija, Cielo, y bromeó acerca del nombre elegido para la bebé

escuchar

Michael Bublé es un padre orgulloso. El cantante tiene cuatro hijos con Luisana Lopilato, y el amor por ellos es tan grande que lo quiere expresar e inmortalizar en su piel. Tras el nacimiento de Cielo, la más chiquita del clan, el canadiense decidió homenajearla al igual que lo hizo con sus tres hermanos mayores: Noah, Elias y Vida.

Durante el fin de semana, el cantante, de 47 años, documentó su experiencia al tatuarse el nombre de la beba en el brazo, por encima de los nombres de sus otros tres hijos. “ Hola a todos, pensé que sería divertido llevarlos a un pequeño viaje. Es hora de tatuarme a mi cuarta hija en la muñeca ”, comienza diciendo en un video que subió a sus redes sociales.

Después de que el tatuador intentó convencer a Bublé de que se haga algo más grande, como un “Rey Mono” o un “demonio”, el músico dijo que mejor iba a optar por el nombre de su pequeña, su hija.

“¿Y si simplemente terminamos acá con el tatuaje? ¿Y si la llamamos C? Déjame llamar a mi mujer y ver si C es un buen nombre, en lugar de Cielo ”, expresó el crooner mientras estaba sentado en la silla en donde le realizaban el tattoo. De este modo, bromeó frente a la cámara y se mostró bastante asustado durante el proceso, aunque una vez que el tatuador terminó su trabajo, Bublé exclamó con alegría: “Lo hicimos, terminamos”, y procedió a mostrar ante la cámara el dulce tributo a la niña.

“Tengo suficiente espacio para al menos seis niños más. Tendrán nombres de una sola sílaba”, escribió junto al posteo, en el que agradeció especialmente al local en el que se realizó el tatuaje.

Cielo nació el pasado 20 de agosto en Vancouver, Canadá. Lopilato y Bublé anunciaron a través de un tierno posteo que se la beba había llegado al mundo. En sus cuentas de Instagram, compartieron una foto de sus manos entrelazadas en el diminuto pie de su hija y escribieron: “Del amor es la vida y es la luz y ella. Nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas ¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres! Te amamos”.

El nombre de la pequeña tiene un dulce significado. Según el medio BigBang, Yoli era la abuela materna de Michael. Ella y su marido Demetrio, se convirtieron en grandes pilares de la vida del artista y quienes más lo apoyaron en su carrera como cantante. Él era plomero y trabajaba gratis en distintos clubes a cambio de que Michael pudiera subir al escenario y mostrar su talento. Ahora, el intérprete de “Sway” decidió homenajear a su familia y le puso como segundo nombre a su nueva hija, el apodo de su querida abuela.

Luisana Lopilato anunció la feliz noticia de que fue mamá otra vez junto a Michael Bublé @luisanalopilato

“ Tenía 15, 16 y me dejaban cantar con los músicos. Mi abuelo me dio todo. Mis padres también, pero mi abuelo me amaba mucho. Era un hombre simplemente elegante y hermoso. Había mucho allí de lo que yo quería imitar ”, contó el canadiense en una entrevista que dio a Today.

Luisana Lopilato y Michael Bublé llegando a Argentina con sus hijos movilpress

La pareja se casó en 2011 y dos años después se convirtieron en padres por primera vez de un niño llamado Noah. En 2016 le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Elías, y en 2018 nació Vida, su primera niña.

Hace unos meses, en una entrevista que brindaron en conjunto para Today, los orgullosos padres detallaron cómo es la dinámica dentro de su hogar. Por su parte, Luisana fue puntual acerca de la crianza que llevan a cabo en la que se habla del dinero, al ser un bien acaudalado con el que la familia cuenta. “ Les explico que hay que trabajar duro para conseguir las cosas, que trabajé desde muy chica para tener lo que tengo hoy ”, refirió acerca a cómo le señala a los pequeños cómo obtienen lo que desean.

Por su parte, Bublé, en relación con los detalles de crianza que brindó su esposa, señaló un punto que es crucial en el día a día con sus hijos. Indicó que los tres niños hablan castellano impulsados por su madre, que los lleva a clases del idioma, y que si bien él intenta aprenderlo, son ellos sus fieles profesores. “Ellos me van enseñando y algunas veces me dicen ‘No papi, así no’”, explicó y dejó en evidencia la fortalecida relación de Noah, Elías y Vida con Argentina, donde vuelven muy seguido junto a la actriz.

En relación con otras diferencias culturales, Bublé reconoció que, a veces, pueden convertirse en un motivo de discusión con Luisana. “Cuando salgo con mis amigos a la medianoche ya estoy de vuelta. Ella, en cambio, no sale a cenar hasta las 11 o 12 de la noche, y después está por ahí hasta las 5 o 6 de la mañana, eso para mí es una locura”, manifestó.

LA NACION

Temas Michael Bublé