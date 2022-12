El insólito homenaje que Julia Roberts le hizo a George Clooney en la alfombra roja con un vestido

escuchar

¿Qué harías por una amistad? Sin dudas, Julia Roberts es de esas amigas que haría hasta lo más insólito por alguien que quiere; de hecho, lo demostró este fin de semana en los Kennedy Center Honors 2022, un evento que rinde homenaje a quienes contribuyen en las artes escénicas de la cultura estadounidense. En esta oportunidad, el gran agasajado fue el actor George Clooney, quien fue distinguido por su labor en la industria y su extensa trayectoria. La actriz e íntima amiga del intérprete no sólo voló a Washington para estar a su lado, sino que lo homenajeó de una manera muy especial: luciendo un vestido estampado con imágenes de él en distintos momentos de su vida .

Julia Roberts homenajeó a su amigo con este espectacular diseño creado por Moschino en la gala de los Kennedy Center Honors Greg Allen - Invision

El espectacular diseño -creado por Moschino- fue la gran atracción de la noche. Hasta el piso y en una tela negra rasada, el diseñado contaba con estampas de marcos dorados de distintas formas y tamaños, alrededor de instantáneas del actor a lo largo de su vida y su carrera. De hecho, se pueden encontrar imágenes de sus comienzos en ER: Emergencias, donde Clooney interpretaba a un médico, así como también de su paso por la serie The Facts of Life, donde encarnaba a un hombre de mantenimiento.

Con la intención de que su vestido sea protagonista, Roberts acompañó este modelo tributo con un blazer corto al tono de la misma marca y peinó su cabello con ondas apenas marcadas. Por su parte, el gran anfitrión de la noche vistió un esmoquin negro con moño sobre el que lució la tradicional cinta de honor del Centro Kennedy.

Julia Roberts acompañó su outfit con un peinado con ondas súper relajado Greg Allen - Invision

Acompañado por su esposa Amal -quien deslumbró con un modelo de Valentino Haute Couture cubierto de cristales-, Clooney se mostró muy sorprendido y agradecido por el gesto de su amiga y coestrella en Pasaje al Paraíso al verla sobre la alfombra roja. En la misma ceremonia, también se homenajeó a la innovadora compositora y directora Tania León, nacida en Cuba, a la intérprete de música cristiana contemporánea Amy Grant, a Gladys Knight y todos los integrantes de la banda irlandesa U2.

Como cada año, el Centro de Artes Escénicas John F. Kennedy honra a un selecto grupo de personas por su influencia artística en la cultura estadounidense. Entre los asistentes estuvieron el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, acompañados de sus respectivos cónyuges.

George Clooney estuvo acompañado por su esposa, Amal, quien lució un diseño íntegramente bordado con cristales de Valentino Greg Allen - Invision

Horas antes, en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos homenajeó a los galardonados con una pequeña ceremonia en la Sala Este, donde los llamó “un grupo excepcional de artistas”. “Gracias por mostrarnos el poder de las artes y ‘de nosotros, el pueblo’”, declaró el mandatario, refiriéndose a las famosas palabras con las que comienza el preámbulo de la Constitución estadounidense.

En cuanto a Clooney, Biden destacó no sólo su trabajo frente a las cámaras sino también sus labores fuera de la pantalla grande, que van desde ayudar a los familiares de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, hasta mostrar su apoyo a una campaña por el control de las armas de fuego encabezada por los sobrevivientes de la masacre escolar de Parkland, Florida. “ Es incesante e indomable. Ese es su carácter en la vida real. Ese es George Clooney ”, señaló con total admiración el mandatario.

Una amistad en el tiempo

Además de compartir la profesión y haber protagonizado grandes éxitos juntos, Julia Roberts y George Clooney están unidos por una gran amistad desde hace años. Una amistad que muchas veces generó curiosidad y algunas especulaciones por parte de sus fans. Sin embargo, los actores siempre se encargaron de desmentir que haya pasado algo más entre ellos.

Súper complices, George Clooney y Julia Roberts durante la presentación de "Money Monster" en Cannes 2016. Foto: Toni Anne Barson/FilmMagic Tony Barson - FilmMagic

Hace unos meses, cuando se encontraban en plena promoción de su último film Pasaje al Paraíso, la dupla volvió a hablar sobre aquellos que siempre soñaron con verlos juntos. “¿Alguna vez han tenido una política de no-citas? ¿Años y años antes de que tuvieran una relación?”, preguntó el anfitrión del ciclo Access Hollywood, Kit Hoover.

“¿No salir el uno con el otro? ¡No creo que necesitáramos decirlo!”, lanzó Julia Roberts mientras su amigo explicaba por qué nunca llevaron las cosas a otro nivel. “ Julia siempre estuvo en una relación, o yo estaba en una relación. Y fuimos amigos de inmediato. Así que no pasó nada, pero no ha sido más que divertido para nosotros. Entonces, no creo que eso haya sido realmente un problema ”, señaló Clooney.

Al recordar los comienzos de esta relación, Clooney confesó que de entrada su compañera lo hizo reír, mientras que Julia calificó su primera impresión de este eterno galán de Hollywood como “gentil”. En cuanto a qué es lo que más admiran el uno del otro, el actor elogió la “amabilidad” de su coprotagonista, mientras que ella hizo hincapié en su “fortaleza”.

LA NACION