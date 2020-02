Ashton Kutcher reveló que intenta mantenerse en contacto con las tres hijas de su expareja, Demi Moore Crédito: The Grosby Group

Ya pasaron 6 años desde que Ashton Kutcher se divorció de Demi Moore, pero a pesar de todo, el actor asegura que aún intenta mantenerse en contacto con las hijas de la actriz.

En el podcast WTF With Marc Maron, el protagonista de la serie The Ranch explicó que "hace un esfuerzo consciente" por sostener una relación con las tres hijas que tuvo Moore junto al actor Bruce Willis. " Yo ayudé a criarlas durante la adolescencia", afirmó.

"Yo las adoro y nunca voy a dejar de adorarlas. Siempre voy a intentar apoyarlas en todo lo que hagan e intentar mantener una buena relación con ellas. Pero al mismo tiempo no soy su padre ni nunca intenté serlo, así que no las voy a forzar a hablar conmigo si no quieren. Por suerte las tres sí quieren hacerlo, así que está todo bien", aseguró. También aprovechó para hablar de Willis, a quien lo describió como "un ser humano brillante" y un "hombre maravilloso".

Todo empezó cuando Maron le preguntó sobre como era su relación con Demi Moore, quien había sido invitada un par de programas atrás. Kutcher afirmó que no pasan tiempo juntos pero que "está todo bien". También recordó sobre la edad que tenían las hijas de Moore cuando empezó la relación con la actriz. " Tallulah tenía entre 8 y 9 años y cuando me divorcié de su madre estaba terminando el secundario", recordó.

Moore y Kutcher se casaron en 2005 y estuvieron juntos hasta 2011, cuando dieron a conocer su ruptura. Antes, él había estado pareja con la también actriz Brittany Murphy, al tiempo que Moore había estado con Willis desde 1987, y con él tuvo a sus tres hijas: Rummer, Scout y Tallulah.

Desde el 2015, Kutcher está casado con la actriz Mila Kunis, con quien había trabajado en la sitcom que los lanzó a la fama, That 70's Show. Poco tiempo antes habían sido padres de Wyatt, la primer hija de la familia, "Mila y yo queremos darle la bienvenida al mundo a Wyatt Isabelle Kutcher. Ojalá su vida esté llena de maravillas, amor, risas, salud, felicidad, curiosidad y privacidad. ¿Pueden adivinar cuál es nuestra hija? ¿Importa realmente eso? Todos los bebés son lindos", había escrito él en su Instagram personal junto a un montón de fotos de animales mezcladas con las de su beba.

En 2016, Kutcher y Kunis volvieron a ser padres, esta vez de un niño, al que nombraron Dimitri Portwood.