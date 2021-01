Así celebró Jennifer Lopez los veinte años de "Love Don´t Cost a Thing"

Jennifer Lopez y un divertido homenaje a su carrera Crédito: Agencias

En 2001, la carrera artística de Jennifer Lopez dio un cambio para siempre. El lanzamiento de su disco J. Lo catapultó notablemente su fama, la convirtió en una de las celebridades más importantes del mundo y en una cantante capaz de producir contagiosos himnos pop. Y atenta a ese aniversario, la artista hizo un pequeño homenaje al video clip "Love Don´t Cost a Thing", uno de los muchos éxitos que integró ese disco.

A través de un posteo en sus redes sociales, Lopez replicó una de las escenas más icónicas del clip, en la que se quita sus joyas y luego de darle la espalda a la cámara, juega con quitarse la remera, solo para cortar la filmación. Dos décadas más tarde, la artista se divierte con esa recreación dedicada a sus fans.

En un segundo texto que también subió a su cuenta de Instagram, la cantante compartió un sentido mensaje para el público que incondicionalmente la sigue día a día. En ese texto, ella escribió: "Mientras pienso en el hecho de que es el vigésimo aniversario de J. Lo, solo quiero agradecerles a todos ustedes por estar junto a mí, por amarme y apoyarme durante todos los altos y bajos. ¡Muchas gracias por el amor de estos veinte años! ¡Los quiero a todos!".

De este modo, Lopez vuelve a ser noticia luego de su celebrada participación durante la semana pasada, en el marco de la asunción de Joe Biden a la presidencia de Estado Unidos. En esa oportunidad, la cantante entonó "Your Land is My Land", y lanzó un poderoso mensaje en español, en el que pidió por "una nación con libertad y justicia para todos".

