Belu Lucius y el desenlace de MasterChef Celebrity: "Hubiese sido mucho más emotiva hacer la final en vivo"

"El 2020 fue el año más largo de mi vida, en el que estuve una parte de la cuarentena con mis padres, así que volví al núcleo familiar, fui Covid positiva y estuve internada; trabajé un poquito en elnueve y después me fue bien en MasterChef, mejor de lo que esperaba. Soy una agradecida a la vida, al universo y a la gente", sintetizó Belu Lucius en Intrusos, por América.

La influencer y emprendedora contó que no estuvo en la final de MasterChef Celebrity (Telefe) porque estaba de vacaciones. "Mi marido es deportista y tiene vacaciones que no puede mover. Entonces, cuando me fui del certamen, decidimos tomarnos vacaciones ya al día siguiente. Podría haberme quedado una semana más pero hace años que sacrificamos las vacaciones, y había grabado muchísimas horas, extrañaba a mis hijos y queríamos compartir tiempos en familia. No estuve en forma presencial pero ayer vi la final, como todos", reveló.

¿Sabía ya que Claudia Villafañe era la ganadora? "No tenía data de quién era la ganadora. La final se grabó dos veces. Incluso Analía y Claudia se enteraron ayer". Pero sí sabía que Claudia era la favorita. "Dije de entrada que ella iba a ganar, sin saber cómo cocinaba. Todos poníamos una ficha en Claudia porque todos queríamos verla en la tele. Y ella tuvo que poner lo suyo. No es que nos sabíamos perdedores de entrada pero es un show, un reality y necesitás saber cocinar", aseguró. "Creo que fue una final muy linda, me puse muy contenta, las dos lo merecían pero ganador hay uno solo. Fue una final con mucha emoción. Es verdad que hubiese sido más emotiva hacerla en vivo".

Con ganas de contar intimidades del programa, Belu dijo que con Sofía Pachano tiene muy buena relación. "No hay ningún problema. ¡Además no me voy a pelear por un lomo! No es que le robé el lomo sino que el mío estaba atrás, y al sacarlo moví todo de lugar. Después se supo que fue el Polaco, justamente porque las bandejas estaban cambiadas. Y Sofi no devolvió la estrella que se ganó ese día así que le vino bien el lomo del Polaco", bromeó.

Todo por un macarrón

También habló de su salida. "No sé en qué habré fallado, pero el tiempo que estuve lo disfruté. Yo siento que gané. A veces no hace falta levantar la copa para sentirse ganador. Le puse actitud. Me quedé afuera por un macarrón de m. Hay mucho de suerte de principiante en esto y al Polaco le salió genial. Me fallaron algunas cosas y me quedé afuera".

Belu Lucius habló de sus compañeros en MasterChef Celebrity y de lo que pasó con Rocío Marengo Crédito: Gentileza Telefe

Entre risas, contó que Vicky Xipolitakis "es una divina, pero no habla en el WhatsApp y nunca opina. Queremos sacarle algo, pero nada". Y explicó que fuera de las grabaciones no se cruzaban con los jurados, "porque ellos tenían el camarín en el primer piso y nosotros en planta baja. Sé que Claudia le hizo el favor a (Damián) Betular de traerle anteojos de Miami. Yo podría llevárselos de Necochea. A Damián también le di un artículo de librería y me quedé afuera por el macarrón".

Sobre posibles engaños en el reality, Belu aseguró que cree "en la legitimidad de todo". Y reveló: "Nosotros hacíamos dos platos, uno para la cámara que se llama beauty, y es el que todos ven que los jurados prueban en cámara. Y el otro plato es igual y el jurado lo prueba mientras nosotros nos vamos del estudio y entra la gente de mantenimiento para limpiar todo. Así que ya tienen su veredicto".

Contó además que Rocío Marengo es la única que se fue del grupo de WhatsApp del programa. "Pero se fue del chat por otros motivos y no porque quedó mal con todos. Creo que quiso jugar y no había quórum para jugar. No se fue conforme, se fue enojada porque siente que podría haber dado más".

Lucius negó que alguna vez haya habido maltrato en el ciclo. "Germán (Martitegui) fue muy bueno conmigo y es con el que más aprendí. Desde el principio tuve una conexión distinta con él. Es muy exigente, tiene premios Michelin, que es el más importante al que puede aspirar un chef a nivel mundial".

Finalmente, la influencer se refirió a las chicanas de Santiago del Moro. "Él me chicaneaba a mí y jodíamos con eso. También con su segundo nombre, que es Pascual. Él me llamó Fiona cuando me disfracé de Grinch. Era una joda. Con lo que no se vio al aire haría otro reality".

