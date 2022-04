Besos fogosos, baile y amigos: así celebró Christian Sancho su cumpleaños número 47

Enamorado y con un gran presente laboral: Christian Sancho aprovechó el gran momento que atraviesa y decidió festejar sus 47 años rodeado de afectos. En un boliche de la zona de Urquiza, el actor de Sex, viví tu experiencia sopló las velitas, se divirtió con sus invitados y no soltó en ningún momento la mano de su flamante pareja, la bailarina, actriz y su compañera de tablas, Celeste Muriega.

Los novios llegaron al boliche de la mano y engamados: mientras la bailarina optó por una mini blanca, un saco blanco y negro y zapatos de tiras plateados, el cumpleañero decidió lucir un jean negro, camiseta y zapatillas blancas y una camisa blanca y negra con diseños geométricos. Dentro del grupo de invitados hubo compañeros de elenco de la puesta de José María Muscari, periodistas y amigos del ambiente artístico.

Christian Sancho llegó a su cumpleaños de la mano de su novia, Celeste Muriega The Grosby Group

La flamante pareja se mostró todo el tiempo muy enamorada The Grosby Group

La lista de invitados incluyó personajes como Silvina Escudero y Axel; la bailarina y el cantante son amigos de Sancho y no quisieron perderse la velada. También dijeron presente varios de sus compañeros de Sex, desde el director José María Muscari, hasta Adabel Guerrero, Mati Napp y Maximiliano Diorio, y periodistas de espectáculos.

José María Muscari, director de los novios en Sex, también fue de la partida The Grosby Group

Celeste Muriega, en su rol de anfitriona, se ocupó de que todos los invitados se sintieran a gusto The Grosby Group

El cantante Axel se sumó al festejo y posó sonriente para los fotógrafos. The Grosby Group

Sin embargo, las miradas de la noche se las robó Lizy Tagliani, quien se dejó ver en el festejo junto a su nuevo novio, Sebastián Nebot. La conductora de televisión, humorista y actriz asistió junto al mendocino luego de su escandalosa separación de Leo Alturria, con quien compartió los últimos años de su vida. Pese a que en su momento dejó al descubierto su profunda tristeza, se la pudo ver nuevamente feliz y muy enamorada.

Una relación que sigue viento en popa

Sin dudas, fueron la pareja del verano, pero su relación consiguió trascender la temporada estival. Celeste Muriega y Christian Sancho se enamoraron en el escenario de Sex y si bien en un principio ocultaron la relación, hoy se muestran en todos lados muy apasionados.

Sobre el inicio del romance, la actriz y bailarina confesó hace un tiempo que al principio el modelo no le daba bolilla. “ Fue algo que se dio de repente, no lo buscamos. Fue un flechazo raro, y en distintos momentos, porque yo al principio lo saludaba y el medio que no me daba bola y después fue al revés. Me empezó a invitar a tomar heladito y empezó a remarla un poco” , relató Muriega en Nosotros a la mañana.

Christian Sancho y Celeste Muriega Gerardo Viercovich

Respecto a cómo fue esa primera salida, la morocha confesó que él no la invitó a cenar a ningún lujoso restaurante, sino a tomar un helado. “Cuando terminamos el estreno, me invitó a tomar un helado. Todo fluyó. Él se compró un cuarto -no entiendo como con esos abdominales come un cuarto todas las noches- y nos quedamos tres horas hablando”, señaló, entre risas.

Hace unos días, la pareja enfrentó rumores de embarazo. “Ahora hay que disfrutar el noviazgo. Nos gusta mucho viajar y obviamente que cuando viene un hijo empieza otro estadio. Seguramente vamos a pasar este año de gira con Sex. Así que vamos a disfrutar de lo que nos gusta. Más adelante veremos”, señaló Sancho, contundente.