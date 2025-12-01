Brigitte Bardot volvió a salir al cruce de las especulaciones sobre su salud: “Les envío mi cariño a todos”

A sus 91 años, Brigitte Bardot está luchando con problemas de salud que la han llevado a tener algunas internaciones e intervenciones en los últimos meses. Luego de desmentir su propia muerte, la actriz francesa emitió un comunicado en el que habla de su estado actual.

“La fundación Brigitte Bardot desea aclarar los hechos tras los dichos e insinuaciones de algunos periodistas, en particular de los medios Var Matin y Nice Matin“, comienza el escrito emitido por la asociación que fundó la intérprete en 1986. Los citados medios franceses son los que en este último mes y medio han informado de las dos hospitalizaciones de la estrella. “En respuesta a la difusión de información falsa en los últimos días, la señora Brigitte Bardot quiere recordar a todos que actualmente se está recuperando, que agradecería que las personas respetaran su privacidad e invita a todos a la calma”.

“La señora Bardot desea tranquilizar a quienes están realmente preocupados por ella y les envía este mensaje: ‘Les envío mi cariño a todos’”, culmina el comunicado difundido este domingo.

« Madame #Bardot tient à rassurer celles et ceux qui s’inquiètent sincèrement pour elle. Elle leur adresse ce message : Je vous embrasse tous ! » (communiqué de @Brigitte_Bardot et de la Fondation @FBB_Officiel) #AFP pic.twitter.com/ETvfM7qr4J — Jean-François Guyot (@JFGuyot) November 30, 2025

Según el periódico francés Var-Matin, la actriz, que ha mantenido una vida más privada en los últimos años, lleva casi tres semanas hospitalizada en Toulon, Francia. Según el medio, Bardot se sometió a una intervención quirúrgica en un hospital privado de la ciudad “por una enfermedad grave”.

Aunque las fuentes consultadas por el medio afirman que el estado de la actriz es “preocupante", también indican que se espera que sea dada de alta y regrese a su casa en Saint-Tropez en los próximos días.

Días atrás, en una publicación en su cuenta de X, la actriz desmintió los rumores de su fallecimiento. Según The Daily Mail, el anuncio de Bardot se produce después de que el influencer Aqababe, de 27 años, dijera en una publicación en redes sociales que luego eliminó, que Bardot había muerto.

Bardot en una de sus últimas apariciones públicas, en 2007 ERIC FEFERBERG - AFP

“No sé quién es el idiota que ha difundido esta noticia falsa sobre mi desaparición, pero sepan que estoy bien y que no tengo intención de retirarme. Un consejo para los sabios”, escribió.

Tras la respuesta de Bardot, Aqababe se mantuvo firme en su declaración original, afirmando que no es Bardot quien gestiona su cuenta en X. “He borrado mi tuit exclusivo sobre la muerte de Brigitte Bardot. No es ella quien gestiona su Twitter, lo van a ver cuando la AFP anuncie oficialmente su fallecimiento”, expresó.

La intérprete ya tuvo que ser hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria en enero de 2023. Recientemente, en septiembre de este año, presentó Mon BBcédaire, un libro escrito a mano entre los años 2020 y 2025 que su editorial, Fayard, presenta como “una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia”. En el libro reivindica “la libertad de ser una misma, incluso cuando eso molesta”.

Antes, en mayo de este año, y durante la que fue su primera aparición en los medios en 11 años, Brigitte Bardot reveló que ya no vivía en su casa La Madrague, cerca del mar y escenario de muchas fiestas, y que prefería la tranquilidad de La Garrigue, la casa que tiene en las colinas.

Cabe recordar que Bardot se retiró del cine en 1973 para dedicarse por completo a la defensa de los animales. En 1986 creó la organización que lleva su nombre y desde donde ha impulsado acciones contra la caza de focas, la tauromaquia, el abandono animal y las granjas de extracción de pieles.

Actualmente, la Fundación permanece activa en el rescate de animales y en campañas contra el maltrato. Aunque sin participar de manera presencial en la mayoría de los eventos, Bardot se ha encargado hasta ahora de supervisar las acciones de la organización y ha concedido entrevistas esporádicas desde su hogar para abordar ciertos temas de su interés.

A lo largo de dos décadas de carrera, Bardot filmó 45 películas y lanzó más de 70 canciones. Su imagen, asociada a los años 50 y 60, se convirtió en un símbolo del cine y la moda europeos, con un estilo que se mantuvo como referencia cultural.

Su magnetismo en la pantalla la consolidó como una de las figuras más influyentes del cine francés. A pesar de haberse retirado hace más de cincuenta años, su nombre continúa captando la atención mediática.