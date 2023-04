Brooke Shields habló sobre su primera vez junto a su novio universitario, el actor de Superman Dean Cain

escuchar

Brooke Shields fue uno de los rostros más deseados de los años 80, una época marcada para la actriz y modelo por una exposición temprana y la hipersexualización de su adolescencia. Cuatro décadas después, ella reflexiona en un documental acerca de la forma en que estas experiencias marcaron su vida.

En el nuevo documental Pretty Baby, la estrella repasa sus días como actriz infantil y su sexualización cuando aún era una niña. En su juventud, Sheilds se incorporó al mundo del cine con una controvertida participación en Niña bonita (1978) y La Laguna Azul (1981), película que cuenta con varias escenas íntimas.

En 1980, Sheilds asistía a la Universidad de Princeton y fue durante ese tiempo, cuando tenía 22 años, que salió con Dean Cain, actor que luego se pondría en la piel de Superman. Con él mantuvo sus primeras relaciones sexuales, de lo cual en parte dice arrepentirse.

Dean empezó una carrera en el fútbol profesional antes de iniciarse en la actuación. Más tarde, pasó a protagonizar junto a Teri Hatcher Lois & Clark: Las aventuras de Superman, en 1993.

“Cuando finalmente tuvimos sexo, inmediatamente salí corriendo de la habitación, corrí por el pasillo desnuda. No sabía a dónde iba”, recuerda en el documental y afirma que el actor se sentía “cómodo con la parte sexual” de su vínculo. “Él corrió detrás mío con el acolchado y me agarró y me dijo: ‘¿A dónde vas? No me voy a ir a ningún lado, no te dejaré'; y yo simplemente lloré”, agregó.

Shields cuenta que en ese momento sintió “arrepentimiento” por haber tenido relaciones sexuales por primera vez y revela que su intención por aquel entonces era lanzarse “al mundo de las relaciones, al amor y al compromiso”.

A modo de reflexión, ahora apunta: “Tuvimos que aprender el uno del otro”. Y luego explica que también se sentía confundida por su propia reacción al sexo en ese momento: “Me sentía mal por mí”.

“Lo siento por mí”

En una entrevista reciente con People, antes del lanzamiento de su documental, Shields habló sobre el tiempo que compartió con el protagonista de Superman. “Tuvimos una gran relación, rompimos y volvimos a estar juntos después de tres años”, dijo.

“Ese debería haber sido un momento delicioso para mí, para deleitarme y sentirme orgullosa y libre porque estaba enamorada, pero fue como si estuviera paralizada por la vergüenza, pensando que todo el mundo iba a saberlo, pensando en defraudar a mis fans porque había profesado otra cosa”, explicó y agregó que Cain era “leal, amoroso y estaba enamorado”, pero ella “no se la hizo fácil”.

Shiedls reveló que se dirigió a Cain hace unos años y se disculpó por no apreciar completamente su relación en ese momento: “Le dije: ‘lo siento por vos, y realmente lo siento por mí’”.

“Estar preparada para todo”

En noviembre del año pasado, durante un episodio de su podcast Now What? Con Brooke Shields, la estrella de Hollywood dijo que lamenta haber incluido detalles sobre su propia virginidad en su libro de 1985 Por tu cuenta.

“Creo que, en retrospectiva, fue un poco un error para mí ser tan abierta sobre mi virginidad porque este tema siempre me persiguió”, dijo. “Recibía muchos correos de admiradores, de adolescentes que decían: ‘Oh, mi novio me está presionando y no quiero tener relaciones sexuales. ¿Qué debo hacer?’ Mi respuesta era: ‘No tenés que hacer nada que no quieras’”. Al incluir los detalles en su libro, Shields dijo que soportó preguntas “espeluznantes” de hombres mayores.

La artista considera que “estar en la línea de fuego a una edad tan joven y de esa manera” la preparó para estar lista “para cualquier cosa en esta industria, que puede ser difícil”.

La serie documental sobre la vida y carrera de la intérprete consta de dos capítulos y está disponible por la plataforma Star+ .

LA NACION

Temas Brooke Shields