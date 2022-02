El Tucu López desmintió estar conviviendo con Sabrina Rojas pero confesó: “hace dos meses que dormimos todas las noches juntos”

“Me decepcionaste, me defraudaste”, le reclamó Guido Zaffora al Tucu López este mediodía en la mesa de Es por ahí, por América TV. Sorprendido, el conductor enseguida interrogó al periodista, quién le explicó el motivo de su enojo al aire: “El día que nos conocimos vos me dijiste que me ibas a contar todo. ‘Cuando la Sabri esté embarazada, cuando tengamos mellizos, cuando me vaya a Tucumán de vacaciones’. Y me entero por un portal de Internet que te fuiste a vivir con la Sabri y no me contaste…”, expresó el panelista en vivo.

“No me fui a vivir con Sabri, no estamos conviviendo”, retrucó López, quién aprovechó la oportunidad para desmentir la información que circuló en los últimos días. “Escuché que dijeron: ‘El Tucu López se fue a vivir a la casa de Sabrina Rojas en Beccar’, ¡pero ahí es donde vivo yo! La Sabri vive en Pilar con Fausto y Esperanza [los hijos que la actriz tuvo con su ex pareja, Luciano Castro] y con Rancio, el perro”, aclaró algo molesto.

Los hijos de Sabrina Rojas, Fausto y Esperanza, tienen una gran relación con el Tucu López

Sin embargo, el tucumano confesó que desde hace dos meses duerme con su pareja todas las noches . “El Tetris que hacemos para poder dormir juntos no saben lo qué es. Hace literal dos meses y pico que estamos así”, reveló, demostrando que una de las prioridades de la pareja es la comodidad de los hijos de Rojas, Fausto y Esperanza. Ambos chicos tienen una gran relación con el locutor y conductor de Es por ahí.

Mientras aseguraba que su cama es más cómoda que la de la actriz, el conductor agregó: “La almohada es clave. Hacemos mucho ida y vuelta porque somos como Los Campanelli nosotros”. Mientras explicaba cómo se organizan día a día, Zaffora volvió a sorprenderlo con una nueva pregunta: “¿Hay planes de casamiento?”, lanzó el panelista. “¿De casamiento?”, repreguntó López sin disimular su asombro. Tras dar a entender que por el momento no han pensado en eso, el actor reveló: “A mí me encantaría festejar en algún momento el amor”.