Cacho Garay: las nuevas acusaciones de violencia doméstica de otra expareja, la mamá de su hijo Francisco

“No soy la única que sufrió maltratos con él. Son muchas mujeres”, dijo la semana pasada Verónica Macías, exmujer de Cacho Garay, luego de denunciarlo en la Justicia. La joven, todavía en shock por la situación, hizo así referencia a la primera mujer del humorista. “Quiero que hable ella porque tiene mucho para decir”, agregó en ese momento. Hoy, Andrea Sabina, expareja de Garay y madre de uno de los hijos del mendocino, Juan Francisco, levantó el guante y decidió hacer público un testimonio que ya contó en la Justicia: los violentos años que compartió con Garay.

“A mí no me escucharon, mucha gente no me creyó y hoy estoy acá para contarles que no les mentía”, aseguró la mujer ni bien aterrizó en Buenos Aires. Luego, explicó que si la Justicia y el entorno del cantante le hubieran creído, la historia de Verónica sería diferente. Unas horas después, sentada en el piso de Intrusos en el espectáculo, Andrea contó con detalles sus días con Garay.

Luego de repasar que hace 13 años que esperaba este momento, Andrea explicó que vivió con Garay una “experiencia muy similar a la de Verónica”. “No viví la aberración sexual que cuenta Verónica, pero también fue en otro contexto: nosotros éramos familia y teníamos un hijo”, aclaró la mujer, en alusión a Juan Francisco, quien ha subido al escenario junto a su padre. “Sí viví golpes, si viví violencia verbal, esa cosa que tienen de ir llevándote por el caminito que quieren. Y cuando sucede la violencia no sabés muy bien para donde ir”, reconoció.

Sabina explicó que el tiempo que estuvo con Garay coincidió con su gran explosión laboral. “Era una época que a Cacho le iba excelente. Llenaba teatros, iba todo el mundo, ¿quién me creía?”, se preguntó. “Gente que me comentaba y me decía ´¿quién te va a creer? Con esa cara de boludo, como dice él, no te va a creer nadie. Y la verdad es que mucha gente no me creyó y hoy estoy acá por eso. Porque aún en el lugar que vivo hay gente que le pregunta a mi familia, a mis amigos: ‘¿es verdad lo que cuentan?´”, continuó.

“El 80 por ciento de la historia yo la viví, es verdad”, dijo en relación a los dichos de Macías. “Es un montón. Golpes, violencia de palabra, el entorno, gente que no te cree”, recordó. Luego, señaló que la situación económica también la manejaba él. “Era él, él y él; el ego”, explicó.

La ex de Cacho Garay contó el calvario que sufrió cuando era su pareja

Sobre la última mujer de Garay, Sabina fue contundente. “Estoy acá para contarles que no soy despechada. Verónica entró en la vida de Cacho y hoy se lo agradezco. Se lo dije una vez, tuve la oportunidad de cruzarla porque no hablábamos mucho. ´Salite de acá, no vas a llegar a ningún lado. No creas lo que te dice porque no te va a hacer ni famosa, ni vas a ser una gran cantante. Salite, sos joven, podés vivir una vida al lado de otra persona´”, recordó sus palabras.

Con la voz calma pero segura, Andrea contó que comprendió la reacción de Verónica. “No me escuchó porque obviamente estaba deslumbrada. Si me deslumbré yo a los 30, ¿por qué no se va a deslumbrar ella a los 20?´”, se preguntó. “Es triste saber que él hoy pasa por esta situación porque es un violento que no merece ni tener éxito”, agregó, y aseguró que en su rol de padre “también deja bastante que desear”.

Andrea contó que decidió contar su historia luego de ver las repercusiones que tuvo el relato de Verónica. “Él siempre creyó que no iba a hablar”, aseguró sobre Garay, y reveló que tres veces se presentó en la Justicia con denuncias contra su pareja por situaciones de golpes. “Tuve problemas en el tímpano de un oído, que me destrozó de los golpes”, recordó, y aseguró que todo comenzó cuando estaba embarazada de su hijo, en un departamento que alquilaron durante una temporada de verano y que nunca antes hasta ese momento le había levantado la mano. “Él se puso violento cuando fue famoso”, reveló.

Cacho Garay, acusado de violencia doméstica Facebook Cacho Garay

Andrea contó luego que una vez Cacho llegó a “golpearle la cabeza contra la pared” y que también la corrió con un cuchillo. Sobre esa escena, explicó que la mujer de Leopoldo Luque estaba presente y se ofreció a salir como testigo. Además, recordó que cada vez que quiso denunciarlo él la amenazó para que se callara.

“Yo no soy su primera mujer, soy su tercera”, aclaró Sabina y reconoció que no fue el alcohol lo que lo llevó al humorista a protagonizar escenas violentas sino la fama y el poder. Cuando mencionó a su hijo, por primera vez en la entrevista Andrea se quebró. “Es terminar con 20 años, porque esto empezó en mi vida cuando nació mi hijo. Es terminar un ciclo y decir: ‘por fin puedo contar lo que me pasó´”, confió.

