Calu Rivero subió otro video bailando mientras sigue "el ritmo del cuerpo"

23 de septiembre de 2019 • 11:04

Los videos de Calu Rivero bailando ya se convirtieron en un clásico de su cuenta de Instagram. En el último material de este tipo publicado por la modelo, se la podía ver en calzas y corpiño, moviéndose al ritmo de Get High, de Epic Empire y Likesberry. El baile de Calu estaba inspirado en el lenguaje Gaga, un estilo de danza improvisada que creó el coreógrafo israelí Ohad Naharin. Ahora, Rivero apostó por movimientos que surgen de "escuchar el ritmo del cuerpo".

"Domingo a la mañana, escuchando el ritmo de mi cuerpo, dejándome dirigir por él", escribió Calu Rivero en su nueva publicación de Instagram. "Mi cuerpo fluye con esa energía". En el video, en que apenas se ve su torso, se la ve sacudir los brazos en cámara lenta desde su departamento en Nueva York.

La serie de videos de Calu había comenzado en julio, cuando la DJ compartió una coreografía para promover el uso de la copa menstrual. "Adivina adivinador, ¿cuál es la correcta?", escribió en ese posteo. "1. Estoy enamoradísimaaa y el amor me pone así. 2. Me amigué con mi período, con que me venga en los momentos menos oportunos. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi femineidad y mi sangre. 3. Estoy feliz de estar en L.A. 4.Todas las anteriores son correctas", agregó.