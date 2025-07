Cambios en eltrece: de lo nuevo de Pergolini y Guido Kaczka al malestar de Darío Barassi: “Esta noche hago catarsis”

En la previa al desembarco de Mario Pergolini a la pantalla de eltrece, que debutaría con Otro día perdido el lunes 14 de julio, en un horario a definir del prime time, el canal continúa reacomodando su grilla para intentar remontar su complicada actualidad en materia de rating. Ahora, el principal cambio le tocó a Darío Barassi, un movimiento sorpresivo considerando que se trata del programa más visto del canal, y frente al cual el propio conductor no pudo evitar mostrar su descontento.

Darío Barassi deja su horario de las 21.15 y regresa a las 18.30

La llegada de Homero Pettinato a la franja vespertina con Reacción en cadena (a las 17.30) no está resultando como era esperado, y Viviana en vivo finalizará el 31 de julio por cuestiones contractuales y baja performance, sumado a los escándalos que generaron las denuncias y acusaciones de Canosa. Por eso, para reforzar las tardes de eltrece, Adrián Suar le pidió a Barassi dejar su horario de las 21.15 y regresar a las 18.30. La idea también es generar espacio en el prime time no solo para la llegada de Pergolini, sino también para Buenas noches familia, el nuevo ciclo de entretenimiento de Guido Kaczka, que viene de un traspié con The Balls! (que terminará el viernes 11).

Asimismo, el ciclo Los 8 escalones dejará la pantalla el viernes próximo (11 de julio) y regresará en agosto en reemplazo del programa de Canosa.

Viviana Canosa termina su programa a fines de julio; Homero Pettinato debutó el pasado 16 de junio y Mario Pergolini lo haría el próximo lunes 14 de julio Collage

Así, la grilla quedaría de la siguiente manera desde el lunes 14: Viviana en vivo a las 14.45; Cuestión de peso a las 16; Reacción en cadena a las 17.30; ¡Ahora caigo! a las 18.30; Telenoche a las 20; Buenas noches familia a las 21.15 y Otro día perdido, cuyo horario aún no fue confirmado, pero podría debutar alrededor de las 22.30.

Barassi, indignado

“Cambio de horario para el querido ¡Ahora caigo!, que se las banca todas. Volvemos a nuestro típico y clásico horario de las 18.30. Yo agradecido siempre del espacio y oportunidad que me brinda eltrece de estar al aire y permitirnos, junto al trabajo de todo el equipo espectacular que somos, entretener un buen rato a todo aquel que elija vernos", expresó el conductor en un contundente y extenso descargo que realizó a través de su cuenta de Instagram.

“Lógicamente, esta es una decisión que me excede. Si estoy de acuerdo o no, es algo que hablaré con mi mujer clavándome una burga de canje usando un pijama sexy. No es mi tarea definir la programación de un canal”, añadió respecto a la decisión de Adrián Suar y las autoridades del canal.

“Cierto es que me encontraba feliz y satisfecho con el horario actual del programa. Fue una apuesta y creo humildemente que ¡Ahora caigo! demostró ser un producto de calidad y competitivo, jugó de manera muy digna en el prime time y, de hecho, es siempre el más visto del canal", continuó con un tono tan correcto como preciso.

“Pero, apelando a la empatía y al oficio que estos años de laburo me han brindado, y agradeciendo la siempre afectuosa amistad y código de Adrián Suar, entiendo, respeto y acepto el pedido de las autoridades del canal, que en el intento de mejorar los números de toda la programación y buscando estrategia competitiva me pidan este cambio”, resaltó sobre los motivos detrás de las modificaciones en la grilla y su predisposición a hacer lo que el canal crea mejor.

En esa misma línea, agregó: “De algún modo es también confiar en este producto, y eso sí es gratificante. Camiseta puesta una vez más. A jugar a dónde me necesiten y a seguir intentando defender y propagar este medio que amo y disfruto tanto, dejando en cada programa cabeza, alma, voz e ingenio con el único objetivo de entretener a quien sea que lo esté mirando. ¡Qué lindo que es hacer tele!“.

“Sigamos riéndonos un rato y pasándola bien, que en definitiva de esto se trata la vida. Gorda, Luli Goméz Centurión [su mujer], andá pidiendo burgas que esta noche hago catarsis... jajajaja. La mejor siempre y que la nueva noche de eltrece la explote toda. ¡Qué viva la tele, bebés!“, concluyó el actor y conductor, que, si bien aceptó el cambio y se puso la camiseta del canal, no dejó de ocultar su malestar de una forma muy políticamente correcta.