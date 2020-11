Candelaria Tinelli fue a ver a Coti Sorokin, al Konex, donde el músico brindó un nuevo espectáculo; la pareja confirmaba su relación en Instagram hace una semana con una foto juntos Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de noviembre de 2020 • 09:38

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin confirmaron su relación hace una semana, con una imagen que compartió "Lelé" en su cuenta de Instagram, red social donde el músico también comenzó a subir posteos alusivos a su vínculo con la hija de Marcelo Tinelli, y donde replicó la misma imagen, acompañada de un corazón.

El sábado por la noche, Candelaria fue al show que brindó Coti junto a Los brillantes en el Centro Cultural Konex, y se la vio muy relajada, de jean y zapatillas, con barbijo, llegando al lugar. En cuanto a Sorokin, los flashes lo captaron caminando solo, por lo cual en esta oportunidad quedó claro que ambos decidieron no posar para las cámaras juntos en lo que fue una suerte de cita, como sí lo hacen en sus respectivas redes.

La cantante está en pareja con el músico desde hace dos semanas Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Hace unos días, la joven brindó detalles de cómo surgió la relación, en diálogo con Angel de Brito en su ciclo de espectáculos de eltrece, Los ángeles de la mañana. "Le pregunté a Cande Tinelli y obviamente me confirmó la relación. Me dijo que es muy reciente y que se conocieron en el autoconcierto de Coti del Hipódromo".

Coti Sorokin brindó un nuevo show junto a Los brillantes Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

A fines de febrero, Coti dio un recital allí adaptado a la nueva normalidad, donde tanto Candelaria como su hermana Micaela estuvieron presentes. Recordemos que a comienzos de septiembre, el cantautor ofreció, en un predio ubicado en Alvear y el Río, San Isidro, el denominado "primer autoconcierto" de la Argentina, con el que se puso en marcha la actividad musical, muy golpeada por la pandemia de coronavirus.

Candelaria llegando al Centro Cultura Konex Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Los días en Mendoza. La cantante también le contó a De Brito cómo pasó las jornadas allí con el músico. "Me dijo: 'Él tiene vinos allá y yo lo acompañé sabiendo las consecuencias'", compartió. Por su parte, la exmujer de Sorokin, Valeria Larrarte, publicó una serie de mensajes en Instagram que se interpretaron como dardos a Coti.

Sorokin y Larrarte estuvieron en pareja durante 25 años y tuvieron cuatro hijos. Asimismo, fueron socios comerciales. "¿Viste cuando tenés vergüenza también ajena, te tapás la cara, qué vergüenza, che", escribió en Instagram, con ironía, cuando su ex hacía público su nuevo romance.

Al poco tiempo, compartió una foto del día de su boda con Coti, pero cortada en pedazos. "Podría tener la misma foto de hace una semana atrás, pero el significado es justamente el opuesto. Es muy curioso: la foto es la misma y las felicitaciones también, no así todo lo que pasa por dentro. No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato. Me quedo con el premio mayor, que son mis hijos, por quienes me ocupé que todos estos años llevaran una vida 'normal familiar', y creo haberlo logrado... Mañana es mejor", escribió.

Conforme a los criterios de Más información