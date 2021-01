Carina Zampini habló sobre la denuncia de acoso de Calu Rivero contra Juan Darthés Crédito: Instagram

Primero fue María Valenzuela. Luego, Rocío Igarzábal y Florencia Ortiz. Parte de las actrices de Dulce Amor, el gran éxito de Telefe de 2012, no dudaron en brindarle su apoyo a Calu Rivero cuando decidió romper el silencio y contar su experiencia dentro y fuera de las grabaciones de la telenovela con su compañero de elenco, Juan Darthés.

Otros, como Sebastián Estevanez y Georgina Barbarossa, se mostraron en un principio inamovibles junto al actor, pero luego de la denuncia de violación efectuada por Thelma Fardin, terminaron pidiéndole disculpas a Rivero. La gran protagonista de aquel culebrón clásico, Carina Zampini, se explayó recién este martes por primera vez sobre el tema.

La actriz y conductora fue la invitada de honor de Los ángeles de la mañana. Allí habló sobre sus inicios, sus romances, la elección de mantener un bajo perfil. Pero en un momento de la charla, Cinthia Fernández le preguntó sobre el tema. Y ella recogió el guante: "En aquel momento algo hablé. Tampoco quise hablar demasiado porque la verdad es que yo no tuve conocimiento de ese hecho del que habló Calu", comenzó excusándose.

Aquel "hecho" denunciado por Rivero fueron, en realidad, varios. La actriz, que personificaba a Natacha en aquella ficción, decidió abandonar la telenovela en pleno éxito -no solo era su primer protagónico, sino que su personaje era el favorito de gran parte del público- sino que se vio obligada a dejar los medios por varios años.

Cuando estuvo preparada para hablar sobre lo sucedido, le contó a Catalina Dlugi en una entrevista que había sido acosada. Luego de sus declaraciones, Darthés decidió demandarla por daños y perjuicios, pero no tardarían en aparecer los testimonios de otras dos actrices, Anita Co y Natalia Juncos, que denunciaban hechos muy similares a los relatados por Rivero.

A pesar de las acusaciones, Darthés consiguió un rol protagónico en Simona, la telecomedia infanto-juvenil protagonizada por Ángela Torres. Todo cambió cuando, en medio de una conferencia de prensa, Thelma Fardin contó que había sido violada por el actor en una gira de Patito Feo por Nicaragua, cuando ella tenía 16 años. Fardin, además, comunicó en aquella conferencia que había iniciado acciones legales contra Darthés en aquel país. Frente a esta situación, el acusado decidió radicarse en Brasil, su país de origen, junto a su esposa y sus dos hijos.

Sobre lo denunciado por Rivero, Zampini insistió: "Si hubiera estado en conocimiento de eso en ese momento, no haría falta que hoy esté explicando, porque habría hecho algo. No soy de las personas que hacen de cuenta que las cosas no pasan, menos eso. De alguna manera hubiese intervenido, o hablado con Quique Estevanez [el productor del programa]. Yo no lo supe".

Si bien durante la entrevista la conductora de El gran premio de la cocina expresó que "está bueno siempre escuchar a la víctima, más allá de que sea un tema de género, y acompañar la investigación pertinente hasta que alguien capacitado tome una decisión", luego aclaró que nunca vio una actitud en Darthés que la llevara a pensar que era un abusador.

"Vale decir que yo en los años que trabajé con Juan Darthés, que fueron bastantes, porque después de Dulce amor hicimos Camino al amor, yo nunca lo vi con una actitud que me diera a pensar que él podía llegar a ser tal o cual cosa. Nunca lo hizo conmigo. También está bueno decirlo", finalizó.

