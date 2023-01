Carla Peterson: un político, un colega y un poco de amor francés

escuchar

Hace más de una década que Carla Peterson está en pareja con Martín Lousteau. Pero antes de conocer al senador nacional, casarse y formar una familia con él, la actriz vivió un romance internacional, se enamoró de un colega y protagonizó un escándalo cuando la relacionaron con un galán con fama de mujeriego . La rubia cordobesa de 48 años, que dio sus primeros pasos en la televisión en los éxitos juveniles Montaña Rusa y Verano del 98 y se consagró con el protagónico de la exitosa Lalola, encontró en el exministro de Economía su compañero perfecto.

Un flechazo tardío

A Carla y a Lousteau los presentó en 2011 una amiga de la actriz, en el marco de una reunión informal. Ella venía desencantada del amor y él de las comentadas fotos junto a Juana Viale. “ No hubo un flechazo. Era un momento complicado para mí, para él, no sabíamos. Nos presentamos y bueno, después se dio por la insistencia de él ”, le contó la actriz a Jey Mammon en su programa Los Mammones.

Carla Peterson y Martín Lousteau

Entre aquel primer encuentro y la primera cita pasaron muchos meses. “¿Se la hacías difícil?”, le preguntó Jey en esa misma entrevista. “Muchas veces le cancelé. Se la hacía difícil, pero sin querer. Yo no estaba con mucho ánimo para salir, estaba trabajando mucho. ‘Así no va a funcionar’, decía”. Todas fueron negativas hasta que, un día, Carla cambió de parecer gracias a un programa de cable sobre Economía, donde a Lousteau le estaban haciendo una nota. “Hablaban, vaya uno a saber de qué, ¿y qué hacía yo viendo eso?”, recordó la actriz.

A partir de ese momento, todo comenzó a acelerarse. Se pusieron de novios y a los seis meses decidieron partir juntos rumbo a Roma y Venecia, para pasar fin de año con la hermana de ella. “Estoy enamorada”, confesaba Carla a sus amigas, mientras que del círculo íntimo de Martín trascendía que la relación se consolidaba día a día. La relación continuó como por una autopista: se casaron, tuvieron un hijo y se mudaron a Washington cuando él fue embajador argentino en Estados Unidos durante la presidencia de Mauricio Macri. Todo en cinco años .

Una formalidad muy informal

El amor entre la actriz y el economista se dio de forma natural. También la unión formal, que sorprendió a todos, incluso a ellos mismos: es que estaban en Estados Unidos, tenían que hacer un trámite para un seguro y resultaba mucho más fácil si estaban casados. Con la inquietud a cuestas, fueron a averiguar cómo tenían que hacer y terminaron uniendo sus vidas en ese mismo momento. “Lo hicimos en diez minutos, llegamos, completamos un papel y seguimos con nuestro día sin darnos cuenta de la repercusión que iba a tener”, reveló la actriz en 2012, cuando regresó embarazada y con el objetivo de que su hijo nazca en el país.

Carla Peterson y Martín Lousteau, el día que se casaron por civil Captura de pantalla Los Mammones

“No sabía nadie, ni siquiera mi madre que me llamó para preguntarme por qué lo había leído en los medios”, explicó sin darle mayor importancia al asunto. “Tampoco sabemos cómo se filtró la información, creo que fue un fan o una persona que nos vio y ahí empezó a correr la noticia. Igual estuvo bueno”, completó. Hace un tiempo, Peterson compartió la foto que inmortalizó ese momento: ella con una remera y un short de jean, él con una camisa manga corta a cuadros, los dos con una inmensa sonrisa.

Hoy la protagonista de 100 días para enamorarse y el político llevan más de diez años juntos, comparten la crianza de Gaspar, su hijo de 9 años y no dudan en mostrarse enamorados cuando ofrecen una entrevista o en sus redes sociales.

Un poco de amor francés

“¿Hablás francés?”, le preguntó Susana Giménez a Carla Peterson en su living, allá por el 2008, cuando fue junto a Mike Amigorena a presentar la tira Los exitosos Pells. “Ni una palabra. Pero él habla muy bien en español”, respondió la actriz en referencia a Julien Hyvrard, con quien compartió dos años de amor y se separó en agosto de 2009. La pareja se conoció en un restaurante, luego del estreno de una obra de teatro. “Él me vino a hablar de Becket”, recordó Peterson, y Susana resaltó la actitud del aquel entonces joven publicista: “¡Muy culturoso!”, analizó.

Carla y Julien salieron dos años. Incluso hubo una presentación familiar. Pero de pronto, todo se terminó. El anuncio del fin del amor con el galo también sucedió en el programa de televisión de una diva nacional: Mirtha Legrand. Sentada en la mesa de conductora, Peterson no pudo evadir las preguntas sobre su vida privada y no tuvo más remedio que admitir que ya no estaba en pareja. “ No me gusta decir muchas cosas, son momentos. Estoy bien, es un año diferente; vengo de dos años de trabajar mucho; ahora voy a poder ver más allá ”, reconoció Peterson y abrió la puerta para que las especulaciones sobre un posible romance con Amigorena sonaran más fuerte.

Un amor real para los Pells

Mientras en la pantalla de Telefe la pareja se convertía en un éxito, Carla Peterson y Mike Amigorena se acercaban detrás de escena cada vez más. De hecho, mientras ella todavía estaba en pareja con su novio francés el actor confesó su amor en público y ya nada tuvo vuelta atrás. Fue, de nuevo, en el living de Susana donde Carla finalmente, y luego de un tiempo de negar la relación, contó que se había enamorado del actor mendocino.

Mike Amigorena y Carla Peterson, protagonistas de Los exitosos Pells Mariana Araujo

“¿Es verdad o no es verdad?”, quiso saber Gimánez sobre la relación. “Es parecido. Es bastante parecido”, le respondió algo más misteriosa la protagonista de Los exitosos Pells. Aunque confirmó el romance, Peterson evitó en todo momento ser muy explícita respecto de la relación y se mostró algo avergonzada por las expresiones públicas de él sobre sus sentimientos hacia ella.

La relación duró dos años y quien le puso nombre y apellido a la ruptura fue él durante el verano de 2011. “ Lo que puedo decir es que con Carla estamos distanciados. Me separé y no voy a decir nada más ”, comentó a la prensa.