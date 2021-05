Carolina Molinari y su experiencia con el Covid-19 en Miami

Carolina Molinari se tomó unos días de vacaciones de Hay que ver, el ciclo de elnueve, y se fue a Miami en compañía de su amigo Ángel De Brito. Y como el conductor de Los ángeles de la mañana, la modelo y panelista también contrajo Covid-19.

“Me debo haber contagiado en el avión porque estaba lleno. Y en Miami usé siempre barbijo, casi no veía a gente. Un día me insolé, me sentí afiebrada y pensé que había tomado mucho sol. Me fui a hisopar para volver a Buenos Aires y me dio positivo. Me cayó como un balde de agua fría. Fue el susto de mi vida. Pensé, qué hacía tan lejos. Tuve tos, me dolía la cintura y todo el tiempo pensaba que me iba a sentir peor. Dormí mucho, no me podía levantar de la cama. Llamé al servicio médico, me tomaba la fiebre cada cinco minutos. Estaba cansada”, contó Molinari hoy en Hay que ver.

A diferencia de De Brito, Molinari no se vacunó en Miami porque fue voluntaria en Buenos Aires de la vacuna chino-canadiense CanSino. “Me recomendaron que no me la de porque no hay estudios sobre superposición de vacunas, en caso de que la tuviese”, aclaró.

“Al principio no les dije nada a mis hijos para no preocuparlos. Me había ido por seis días y se estiraron mucho, y como me preguntaban todo el tiempo, tuve que contarles. Los llamaba varias veces al día, para que se quedaran tranquilos”, agregó Molinari.

Carolina contó que es muy amiga de De Brito y que durante las vacaciones, y a pesar de tener Covid los dos, hubo una buena convivencia. “Cada uno en su habitación, cenábamos juntos. No nos dábamos manija sino que tratábamos de tranquilizarnos. Soy paranoica pero trataba de no decir nada. Por suerte todo ya pasó y llegué esta mañana”.

LA NACION