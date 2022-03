Guillermo Francella le respondió a Gustavo López y contó de qué club es hincha el periodista

Un enfrentamiento inesperado se produjo luego de que el pasado sábado, en el marco de la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, Racing venciera a Independiente por 2-1, en condición de visitante, con goles de Gabriel Hauche y Enzo Copetti. Cuando terminó el partido, las repercusiones en las redes sociales no tardaron llegar, pero una de ellas tuvo un impensado efecto dominó: la de Guillermo Francella.

Como lo hace cada vez que Racing gana un partido de mucha relevancia, el actor graba un video en el que utiliza la famosa frase de la película Extermineitors, “Hermosa mañana, ¿verdad?”. Sin embargo, en esta oportunidad añadió una expresión emitida mientras caminaba por el jardín de su casa: “No, ¡lo que fue esta vez! ¡Lo que fue esta vez!”, sumó entre risas.

El vídeo de Guillermo Francella festejando el clásico contra Independiente

El video en cuestión fue compartido Instagram con la captura “Excelente domingo, ¿verdad?”, y no fue del agrado del periodista deportivo Gustavo López, quien salió al cruce del actor con duras palabras, asegurando que lo que hizo “fue una boludez” y que “es un hombre grande” para esa clase de humoradas y chicanas. El actor, quien el miércoles estrena por Netflix la película Granizo, aludió al tema en diálogo con el programa Sábado Tempranísimo de Radio Mitre y contó que está “sorprendido” por la reacción de López. “Tengo entendido que es hincha de Independiente”, reveló Francella.

“No hablé con él, pero sé lo que dijo. Me enteré porque me llamó todo el mundo. Yo estoy filmando ahora y dije ‘qué raro’. Me sorprendió porque es un tipo del palo del fútbol. No sé por qué lo dijo, más allá de que tengo entendido que es hincha de Independiente, me sorprendió la cabreada que tuvo”, expresó el actor, quien explicó que lo último que quiso fue provocar un malestar, y que entendía que la gente iba a recepcionar el video como un chiste recurrente que trasciende incluso el mundo del fútbol.

El periodista Gustavo López, contra Guillermo Francella

“No sé por qué lo hizo y no me pasó nada, al contrario, no lo conozco. Si lo hizo por algún enojo, no fue mi intención hacerlo. Yo jamás verdugueé ni cargué. No me gusta que me carguen porque soy muy respetuoso en ese sentido. Pero por cómo está la gente y yo sabía lo que iba a pasar, se iba a viralizar, me divirtió hacerlo, nada más”, sumó el actor, quien recordó las otras ocasiones en las que usó su latiguillo y no tuvo devoluciones negativas.

“Lo usaron más los demás que yo”, contó. “Mandaban fotos con la camiseta de Platense, de River, de Tigre... La única vez que lo hice de verdad fue cuando ganamos la Copa de Campeones contra Tigre en Mar del Plata. Me acuerdo que un amigo me filmó en el hotel con la camiseta del campeonato. Después lo hice cuando ganó Racing 1-0 con nueve hombres, con el gol de [Marcelo] Díaz. Yo no estaba en Buenos Aires, me filmó mi esposa porque también me dio tanta satisfacción que todo el mundo me llamaba”, recordó el actor en diálogo con Marcelo Bonelli, en el que se mostró genuinamente sorprendido por las palabras de López.

Guillermo Francella celebró el triunfo de Racing sobre Independiente con un video que ya se volvió un clásico para los hinchas de la Academia Captura de Video/ Instagram: @guille_francella

Qué dijo Gustavo López sobre el video de Francella

“Escuchaba en el auto una buena energía racinguista acá a la mañana”, había expresado López en el programa de La Red, Un buen momento. “Faltaba Francella y estaban todos”, dijo y sumó: “Es una boludez lo que hace”. “Le pone un clima, el hincha lo está aguardando, está muy identificado [con Racing]”, le retrucó uno de sus compañeros.