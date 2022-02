Caso Gianola: la abogada del actor apuntó contra la defensa de las denunciantes y Ana Acosta hizo un “mea culpa”

Stella Maris Tomizzi, una de las abogadas que defiende al actor Fabián Gianola por las denuncias de acoso y abuso sexual , aseguró que las denunciantes fueron mal asesoradas por sus abogados. En declaraciones al programa Intrusos en el Espectáculo, por América TV, la letrada opinó que los delitos por los que acudieron a la Justicia prescribieron y que salir a hablar en este momento, sólo implica “revictimizarse”.

Tomizzi comenzó opinando de la acusación de Andrea Ghidone: la actriz aseguró que en 2013, cuando compartió escenario con Gianola en la obra Sé infiel y no mires con quién, el actor modificó el libreto y le incluyó un beso y un topless de espaldas al público y de frente a él. “De este caso, que es más que nada mediático, tengo para decir, primero, que según tengo entendido el libreto lo modificó (el productor Javier) Faroni. En todo caso habría que preguntarle a él o al director. De todas formas, que haga la denuncia en los medios, yo no quiero silenciar a ninguna de las víctimas”, explicó, y agregó que particularmente en ese caso no ve ningún delito.

“Un juego de abogados”

Luego, sobre los casos que sí se judicializaron, la abogada explicó que “lo que estaría bueno es que los abogados de las víctimas también les hablen de la prescripción, de las diferencia de los tipos de delito, de lo revictimizante que es llevar adelante un proceso de víctimas…”. “Obviamente a todas las víctimas de violencia de género las invito a que denuncien porque yo también soy mujer y defiendo víctimas de violencia de género”, agregó de inmediato.

“Si yo fuera abogada de las víctimas, les explicaría la diferencia entre cada uno de los delitos y les hablaría de prescripción. ¿Por qué? Porque exponer una víctima de violencia de género, sabiendo que es un caso prescripto, la verdad es que es revictimizar a la víctima, hacerla pasar por un proceso innecesario sabiendo que no conlleva a nada”.

En ese momento, Florencia de la V expresó que se trata de un paso importante el de la denuncia porque ayuda a sanar y superar el hecho, pero Tomizzi no estuvo de acuerdo. “Si me preguntás a mí yo lo que estoy viendo es una operación. Banalizan justamente las verdaderas denuncias de violencia de género”, explicó, y volvió a insistir en que con ese tipo de denuncias en la Justicia no se llega a nada. “Está equivocada, doctora. ¿Sabe por qué? ¿sabe a dónde se llega? a sacarle la careta al abusador”, la cruzó De la V.

Además de señalar que se trata de causas prescriptas, la doctora manifestó que tienen pruebas para comprobar que ninguna de esas causas es real. “Están iniciando causas como si fuera un juego de abogados”, exclamó luego. “Están utilizando a las víctimas para hacer este juego. Es mi pensamiento. Yo pienso que acá hay algo mas grave y que quieren ir contra la UFEM”, dijo, en referencia a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y apuntó, sin nombrarlo, a uno de los abogados de las denunciantes, Gustavo D’Elia.

Por último, consultada sobre el estado de su defendido, contó que ayer estaba “bastante estable emocionalmente”. Cuando le preguntaron si estaba acompañado por alguien porque a fines del año pasado se separó de Verónica Suárez, y sobre quién es el sostén hoy en día del actor, la letrada respondió: “Nosotras, las abogadas. Y los hijos también lo acompañan”. También reveló que está por comenzar un tratamiento psicológico para apoyarse más en una profesional, “ya que hasta ahora en las únicas personas que se apoya y confía plenamente es en nosotras”.

Ana Acosta en El espíritu infiel, una de las tantas obras que compartió con Fabián Gianola LA NACION

El mea culpa de Ana Acosta

La actriz Ana Acosta, compañera de Gianola en gran cantidad de espectáculos y programas de televisión, apoyó a las mujeres que salieron a hablar de los maltratos y los abusos del actor. Luego de asegurar que esta “impactada” por todo lo que está sucediendo, explicó que cuando escuchó a Nito Artaza hablar del caso de su hija Sabrina se quedó “helada, paralizada”. Acosta, quien compartió elenco con Gianola y Artaza en la obra que la joven abandonó, recordó lo raro que le pareció que Sabrina se baje de la obra.

“A mi me extrañó muchísimo que Sabrina, estando en una obra así como la que estábamos, que era un placer laburar, que nos iba muy bien, de un día para el otro dijo que se iba, que tenía un viaje pautado con la madre. Me extrañó que se fuera así, tan abrupto”, repasó, y juró que jamás lo interpretó por el lado de lo que hace poco reveló finalmente Sabrina.

“En esto hago un mea culpa y me pone mal, porque yo he trabajado mucho con Fabián”. “Fabián es el actor con el que más he estado arriba de un escenario, y la verdad es que todo lo que está pasando me pone muy mal”, se sinceró, y aclaró que no duda del testimonio de ninguna mujer. “Yo estoy del lado de las minas”, afirmó.