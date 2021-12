Catherine Fulop, extorsionada en las redes: “Sentía que estaban en mis dispositivos”

El pasado fin de semana, Catherine Fulop contó públicamente que le habían hackeado sus redes sociales y alertó a sus seguidores para que no caigan en ningún tipo de estafa a su nombre . Este martes, la actriz reveló cómo la extorsionaron y la suma de dinero que le pidieron a cambio de recuperar sus cuentas.

“Estoy como si me hubieran matado a palos. Fue muy estresante darme cuenta de que se habían metido en mis mails. Yo sentía que estaban en mis dispositivos”, comentó Fulop en una nota con Los ángeles de la mañana. Y enseguida explicó cómo fue que entraron a su cuenta de Twitter e Instagram: “Entraron a mi Yahoo, que tengo que reconocer y hago mea culpa, que tenía unas claves muy bobas y a veces uno tiene una clave para todo”, relató.

Además Ángel de Brito contó que cuando la actriz se dio cuenta de lo que estaba pasando con sus cuentas, pidió ayuda para que se difundiera lo que le estaba pasando y para que nadie creyera que los tuits pidiendo plata eran de su autoría.

Los tuits que publicaron los hackers desde la cuenta de de Catherine Fulop twitte

“Mi Twitter me lo cerraban y me lo abrían, a veces entraba y no podía, me pedía la clave. Me llegaron mails truchos donde me pedían el código de verificación, eso es lo que no hay que hacer”, advirtió la venezolana alertando a toda la audiencia.

Respecto de la extorsión recibida, la actriz en pareja con Osvaldo Sabatini reveló que pudo hablar con los estafadores . “Tuve contacto con ellos, hablé por teléfono y no dejaban de mandarme mensajes. Me pedían 900 dólares en bitcoins por los datos de Twitter. Me llamaban tres o cuatro números de teléfonos distintos: uno de Rosario, otro de Córdoba, otro de República Dominicana y también de los Estados Unidos. Hablé con una persona que no tenía un acento de acá, era latinoamericano, me pedía que le pase el código de verificación. Daba miedo. Eran grosos”, remató aún muy angustiada.

El estrés de las hornallas

No solo por este tema la actriz está viviendo semanas intensas, recordemos que Fulop forma parte de la última edición MasterChef Celebrity, en donde el reloj y los desafíos del estricto jurado, conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, la hacen pasar momentos muy angustiantes como el que se pudo ver el domingo pasado cuando estuvo al borde de tener que abandonar las hornallas más famosas de la pantalla.

Si bien al principio de su preparación culinaria se la vio muy confiada, al terminar su plato ya se auguraba una mala devolución. En una noche de muchas lágrimas y estrés, ella no fue la excepción y terminó llorando frente al jurado al estar aliviada por quedarse, pero triste por tener que despedir a su compañera de reality, Marcela “la Tigresa” Acuña, quien fue finalmente la que tuvo que sacarse su delantal e irse del programa.

Muy emocionada, Fulop se abrazó a la Tigresa junto con sus compañeros y aseguró: “Se va una campeona, lamentablemente”. Mientras Mery del Cerro expresó que la boxeadora era candidata segura para volver a la competencia cuando lleguen los programas de repechaje. “Se la va a extrañar a Marce, pero Marce vuelve con todo, estoy segura”.