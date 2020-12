Cau Bornes y sus polémicos dichos Crédito: Instagram

22 de diciembre de 2020 • 16:14

A casi dos años de su separación de Valeria Lynch,Cau Bornes reapareció públicamente para defenderse. Tras asegurar que no pide una manutención sino una compensación económica por los años que estuvo junto a la cantante, el brasileño se metió en la pelea entre su ex y Patricia Sosa y opinó al respecto: "Sé que Patricia no miente".

"El amor se terminó por varios motivos. Son cosas muy privadas que uno no puede contar en la televisión. Yo fui criado en un hogar de ética", lanzó Bornes ayer en el piso de Los ángeles de la mañana. Mientras aseguraba que Lynch era "una gran persona y una gran estrella", el músico reveló qué fue lo que lo llevó a hablar en los medios. "Acordamos con el consejero de familia que no íbamos a hablar del divorcio y al otro día ella salió a hablar y eso me sorprendió", indicó molesto.

En cuanto a los motivos por los cuales nunca compartió escenario con su exmujer, explicó: "Yo vengo de un padre músico y una madre música y actriz, sé un montón de cosas. A mí Valeria no me dio popularidad. Trabajar con tu pareja no funciona. Calidad musical tenemos los dos, vengo de una tercera generación de cantantes. Como tampoco funciona que el marido sea el manager, Valeria no da nada a nadie".

Respecto a su reclamo económico, expresó: "Hace un año y ocho meses agarré mi ropa, un colchón y me fui. Yo no exijo una manutención, es una compensación por todos estos años (.) Yo estaba durmiendo con el enemigo. Compramos un departamento juntos y después me enteré que lo escrituró solo a su nombre".

Tras asegurar que la relación de Lynch con Mariano Martínez viene desde antes de la separación, agregó: "Ya venía desde antes, pero bueno, eso no importa. Me enteré por amigos nuestros". Y enseguida, hizo referencia a la pelea entre su ex y Patricia Sosa."Mediavilla es un amor de persona, es mi mejor amigo del ambiente", expresó antes de advertir que Sosa no miente: "Ella no iba a salir a hablar de una cosa que no es verdad, pero la verdad es que no sé las internas".

