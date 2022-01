Cecilia Milone y Nito Artaza, ¿el fin del amor?

La crisis menos pensada. Consolidada como una de las parejas más estables del espectáculo de los últimos años, y siempre muy atentos y cariñosos entre ellos, nada hacía pensar en u n posible conflicto, y menos a{un una separación, entre Nito Artaza y Cecilia Milone.

Sin embargo, y según contó el periodista Pablo Layus en Intrusos del Espectáculo (América), la pareja estaría atravesando una gran crisis cuyos efectos aun están por verse. Para colmo, el humorista y la actriz se encuentran desde Navidad en Mar del Plata trabajando juntos sobre el escenario del Teatro Atlas con la obra Los ‘80 están de vuelta.

Si bien Layus está en Córdoba cubriendo la temporada de Villa Carlos Paz, a sus oídos llegó la información de la posible ruptura. “La información que me llega es que ella el día lunes se fue a un departamento en Colón y Costanera. Gente que la vio, no solamente ingresar una noche sino otras noches. El comentario fue que se había separado”, comenzó a contar Layus. “Me dicen que anoche se los vio juntos en (el restaurante) Tiziano, pero gente que estuvo ahí me confirma y me dice que se dieron muy poca bolilla mutualmente”, agregó, y explicó que esa cena podría haber sucedido porque están trabajando juntos.

Nito Artaza y Cecilia Milone caracterizados para su nueva obra, Los ‘80 están de vuelta Gerardo Viercovich

Luego, Layus habló de los posibles motivos: descartó una tercera persona en discordia y aseguró que podría ser por cómo se están llevando los últimos tiempos. “Una cuestión de distancia”, agregó Adrián Pallares, y recordó que no es la primera vez que la pareja toma distancia. “Ya tuvieron una pequeña separación, no por temas de crisis de pareja o laboral, sino por otro tema”, agregó.

Layus agregó que si bien un allegado a Artaza desminti{o la noticia, dos personas allegadas a la producción la confirmaron. La decisión, explicó el periodista, fue de Cecilia y si bien se muestran juntos en el teatro y en las cenas posteriores a los shows, la crisis sería una realidad por un reproche de la actriz al humorista y político. Pallares, además, contó que mientras Nito Artaza estuvo aislado por Covid, ella se mudó a otro lugar para no contagiarse, aunque finalmente su test también dio positivo.

Gonzalo Vázquez, desde Mar del Plata, agregó que consultó con el entorno de la pareja y que le aseguraron que suelen tener estos idas y vueltas, como todas las parejas de tantos años y que esto no significaría una separación al ciento por ciento, “pero no llamaría la atención que sea una fuerte crisis”. Layus agregó en ese momento que el motivo serían actitudes de él que a ella le molestan y que nunca corrigió.

De amantes a marido y mujer

Milone y Artaza se conocieron hace 20 años. Fueron compañeros, amigos, amantes, novios, se separaron y volvieron a reconfirmar que son el uno para el otro. Por eso, el domingo 25 de junio de 2017 fue su gran día: en Corrientes, la pareja pasó por el registro civil y por el altar para darle un broche de oro a su historia de amor.

Luego continuaron con una fiesta para más de 300 invitados entre familiares, amigos y varias celebridades; entre algunas de ellas: Pepe Cibrián Campoy, Daniel Scioli, Miguel Ángel Cherutti, Julia Zenko, Moria Casán, Carmen Barbieri, Javier Faroni y Nora Cárpena.

Feliz aniversario, mi amor…

Me encanta. Dentro de 3 años nos volvemos a casar y renovamos los votos. ¡La confirmación del séptimo año! ❤️ Te amo pic.twitter.com/m9kv172Yf5 — Nito Artaza (@NitoArtaza) June 25, 2021

El último 25 de junio, Artaza recordó en las redes sociales el cuarto aniversario de su casamiento. Pero el dato más llamativo de la publicación no fue ese, sino que el humorista prometió que volverá a casarse con la actriz dentro de tres años para renovar sus votos.

“Feliz aniversario, mi amor… Me encanta. Dentro de tres años nos volvemos a casar y renovamos los votos. ¡La confirmación del séptimo año! Te amo”, escribió el actor en su cuenta de Twitter, junto a una romántica foto de la pareja abrazada.