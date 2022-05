Charlotte Caniggia habló de su hermano Axel, de la guerra de sus padres y aseguró que vuelve al teatro con Cobra K

Charlotte Caniggia fue el sábado a ver la obra de teatro de revista, Cobra K, y adelantó que está por firmar contrato para reemplazar a Ingrid Grudke.

Además, habló de la relación de su hermano Axel con Melody dentro del reality de eltrece, El Hotel de los Famosos, y de la guerra entre sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Si bien la joven mostró gran seguridad en relación a su ingreso al espectáculo, Pablo Layús, periodista de Intrusos en el Espectáculo, puso en duda su desembarco en la obra. El cordobés compartió información con sus compañeros de mesa y relativizó el regreso de la mediática a las tablas.

Antes de la función, Charlotte Caniggia confirmó que está muy cerca de incorporarse a la revista de Nito Artaza. “Yo creo que voy a ocupar el lugar de Ingrid Grudke. Por lo que yo sé no va a volver por ahora”, confió, y aseguró que está muy contenta y con muchas ganas de hacer revista.

“Hace un montón que no hago teatro, desde Carlos Paz, y estamos viendo qué voy a hacer, si cantar, bailar, actuar... No sabemos todavía qué, pero bueno, algo vamos a hacer”, aseguró.

¿Nuevo escándalo en Cobra K?

Antes de presentar la nota, Layús contó que a Charlotte la convocaron como posible reemplazo de Ingrid Grudke luego de que la modelo renunciara a la obra y que por esa razón fue a ver el espectáculo. Además, reveló que se fue a los 15 minutos de comenzada la revista porque arrancó tarde y ella ya tenía un compromiso pactado, actitud que no habría caído del todo bien.

En ese sentido, aseguró que peligraría la participación de la exparticipante de MasterChef Celebrity en la obra teatral. “Venía todo muy bien hasta que.... Hay dos versiones [de lo sucedido]”, disparó el periodista cordobés. “Una es que Nito Artaza dijo que no porque prefiere que esté Ingrid. Él quiere a Ingrid”, explicó y completó: “La otra es que le hicieron una propuesta económica a Charlotte y ella dijo que no” . Según Layús, todavía están en plena etapa de negociaciones.

Charlotte Caniggia, en su paso por MasterChef Celebrity Prensa Telefe

Nito Artaza todavía no encontró quien reemplace a Ingrid Grudke a la obra Cobra K. Luego de la renuncia de la modelo, el cómico explicó su versión de los hechos. “No sé, yo en realidad en este espectáculo estoy contratado como actor. No soy el productor general ni el director tampoco. Yo la adoro y la veía muy feliz a Ingrid, pero estaba preocupada por los ensayos, por la ropa. Es lógico cuando se acerca el estreno. Ella me transmitía a mí sus preocupaciones, pero yo no soy ni el productor ni el director ”, contó en una nota con Socios del espectáculo.

Según la modelo, la gota que rebasó el vaso y la llevó a tomar la decisión de bajarse del espectáculo a dos días del estreno fue la acalorada discusión que Artaza tuvo con Chaumont, actriz y directora de la revista. “Yo jamás le gritaría a una dama. Pero sí discutimos con mucha pasión. Uno se da cuenta lo que hace falta, lo que hay que hacer, pero fue eso nada más. Tuve que ordenar un poco porque veía que había cosas que hacer, pero soy respetuoso porque hay otra producción y otra dirección”, advirtió el humorista.

Un largo cisma familiar

Consultada sobre su hermano Axel, su participación en El Hotel de los Famosos y su relación con Melody, Charlotte se mostró reacia a creer en todo lo que se ve en el reality show. “Sí, lo veo”, explicó, y le bajó el tono a su historia de amor: “No está de novio. Está ahí, acompañado...” , aclaró,

Axel Caniggia, actual participante de El hotel de los famosos, por eltrece

Luego, Charlotte habló de la guerra judicial que hace rato mantienen Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, sus padres. “Terminaste siendo la más cuerda en todo este tema”, le aseguró Layús, y ella en medio de una risa nerviosa agradeció el gesto. “No hay que meterse”, agregó después. “Creo que cuando son cosas tan expuestas, es feo porque es la familia de uno y es feo que todo el mundo se entere”, aseguró con un gesto de seriedad.

Cuando Layús le preguntó si tenía miedo de que alguno termine preso, dijo que no, que el conflicto es por un divorcio y que prefiere no hablar de las acusaciones cruzadas ni del tema. “La verdad, es un tema feo para mi. No me hace bien” , completó.

Si bien su relación finalizó en el año 2019, con una denuncia por abuso que le realizó la Nannis al exfutbolista, a mediados de los 90 en la Argentina, el deportista y la modelo eran considerados como “la pareja de moda” y fueron tapa de varias revistas.

El pasado 29 de marzo el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 18 dictó la falta de mérito para Claudio Caniggia en la causa por abuso y violencia doméstiva que le había iniciado su expareja, Mariana Nannis.