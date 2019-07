Chris Pratt posteó una curiosa foto de su cuerpo que fue viral entre sus colegas

El actor de Guardianes de la Galaxia tomó sol sin protector solar y eligió demostrarlo con una imagen contundente

1 de julio de 2019 • 08:46

Chris Pratt es reconocido por sus colegas por ser un buen tipo y por su sentido del humor. El actor, que se casó a principios de junio con Katherine Schwarzenegger, posteó ayer una particular foto de su luna de miel en donde se ve su espalda y un poco más de su cintura con el objetivo de demostrar que tomó sol sin protector.

"Sale el sol y también los músculos. Creo que me puse un poco ´crujiente´ en la luna de miel", es el epígrafe de la imagen que se volvió furor en pocos segundos. Incluso, muchos de sus colegas no pudieron evitar hacer bromas. Ethan Hawke escribió: "Ahora sé qué enviarte como regalo de bodas. No tenías que trabajar tan duro para encontrar una excusa para mostrar la cola. Pensé que era algo inapropiado, pero mi esposa dijo que le encantó".

Por su parte, Gwyneth Paltrow, quien tiene una línea de productos naturales, comentó. "Tengo una pomada para eso". Zachary Levi y Dave Bautista también aprovecharon para reírse de la ocurrente foto.

Recordemos que en enero de este año, Chris anunció así su compromiso en Instagram: "Dulce Katherine, tan feliz de que hayas dicho que sí. Estoy encantado de casarme con vos. Orgulloso de vivir valientemente en la fe. ¡Aquí vamos!".

Katherine Schwarzenegger tiene 28 años y es la mayor de los cuatro hijos que el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger tuvo con su exesposa, la periodista Maria Shriver. La joven estudió Periodismo y Comunicación y en 2010 publicó su primer libro, "Rock What You've Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty from Someone Who's Been There and Back", un libro de autoayuda para alimentar la autoestima.