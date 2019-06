Chris Pratt se casó con Katherine, la hija de Arnold Schwarzenegger

El actor de Guardianes de la Galaxia contrajo matrimonio con la joven escritora Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2019 • 09:31

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger ya son marido y mujer. La pareja se casó el sábado por la tarde en una boda íntima realizada en Montecito, California. La noticia la dio a conocer el portal de la revista PEOPLE, al cual brindaron testimonios fuentes cercanas a los novios.

"Podrías decir que fue el día más feliz de la vida de Katherine. No paró de sonreir, y Chris parecía mareado por la excitación", informó una fuente. "El lugar que eligieron era hermoso, había muchas flores, mucho verde. Era un escenario muy romántico para una boda, y toda la familia sacó fotos, incluidos los padres de Katherine, Maria [Shriver] y Arnold [Schwarzenegger]. Todo el mundo estaba my feliz", añadieron. Entre los invitados también se encontraban Jack, el hijo de 6 años que Pratt tuvo fruto de su relación con Anna Faris, los hermanos de Katherine, y el actor Rob Lowe, muy amigo de la pareja.

En enero de este año, Chris anunciaba su compromiso en Instagram. "Dulce Katherine, tan feliz de que hayas dicho que sí. Estoy encantado de casarme con vos. Orgulloso de vivir valientemente en la fe. ¡Aquí vamos!", había escrito Pratt, de 39 años, en una de las pocas imágenes que posteó de su mujer en las redes desde que comenzaron a salir hace un año, tras ser presentados por Shriver.

Katherine Schwarzenegger, de 28 años, es la mayor de los cuatro hijos que el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger tuvo con su exesposa, la periodista Maria Shriver, hija de Eunice Kennedy, hermana del trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. La joven estudió Periodismo y Comunicación en la Universidad de Southern California, y en 2010 ya había publicado su primer libro, Rock What You've Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty from Someone Who's Been There and Back, un libro de autoayuda con foco en alimentar la autoestima.

I Just Graduated... Now What? fue su segundo trabajo, y apuntaba a los recién graduados con problemas para insertarse en el mercado laboral.

El año pasado, editó Maverick and Me, un libro para niños sobre su experiencia al adoptar a su perro Maverick. Asimismo, Schwarzenegger es toda una influencer y gurú del lifestyle, con más de 620 mil seguidores en Instagram y un sitio web propio.

"¡Estoy tan feliz por ustedes dos! ¡Felicitaciones!", comentó Anna Faris en el posteo de compromiso de su exmarido, con quien estuvo casada de 2009 a 2017, cuando se oficializó el divorcio. "Nuestro hijo tiene dos padres que lo aman mucho y por su bien queremos mantener esta situación tan privada como sea posible, para seguir adelante. Todavía tenemos amor el uno para el otro, siempre valoramos nuestro tiempo juntos", comunicaban Faris y Pratt al anunciar su ruptura.