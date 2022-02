“Claramente hubo negligencia”. Analía Franchín habló de la caída de Verónica Lozano y apuntó contra los operadores de la aerosilla

A dos semanas del accidente que casi le cuesta la vida a Verónica Lozano , Analía Franchín , una de las personas que viajaba en la aerosilla con la conductora al momento de la caída, apuntó contra los operarios que manejan el dispositivo y aseguró que pensó que su amiga se quedaba paralítica.

Además, reveló que habla constantemente con Lozano, que la operación salió bien y que está muy bien acompañada.

Luego de unas vacaciones frustradas por el accidente que sufrió en Aspen, Estados Unidos, Lozano se mostró el fin de semana en buen estado y tranquila tras la operación a la que se tuvo que someter. La conductora de televisión entró al quirófano el jueves para una intervención en sus dos talones tras sufrir una caída desde siete metros de altura por una falla en las aerosillas del centro de esquí donde se alojaba. Según contó Marcela Tauro en Intrusos por el Espectáculo, por América TV, a Lozano hoy le dieron el alta y ya se encuentra en su hospedaje en Aspen, atenta a las posibilidades de su regreso al país.

Vero Lozano se cayó desde una aerosilla

Esta semana, Franchín se reincorporó a Flor de Equipo, por Telefe, y a la salida del canal charló sobre lo sucedido con el cronista Rafa Juli. Luego de contar que habla permanentemente con Lozano, reveló que los médicos le dijeron que iba a necesitar de dos a tres meses de silla de ruedas “hasta que eso suelde”. “Está contenida” y está bien. Se dio cuenta de lo trágico que podría haber sido y entonces como que de ahí en adelante fue todo buena onda y agradecimiento”.

Analía se encontraba junto a Lozano en la aerosilla. Fue una de las mujeres que la sostuvo hasta que la conductora no pudo más. “La realidad es que cuando volvimos a hablar después de que la vi caer, esa misma noche, le dije si ella tenía conciencia real de lo que había pasado, de cómo había sido. Me dijo que sí, que ella repasaba en cámara lenta lo que le había tocado vivir”, contó, y agregó: “me dijo que cuando cayó pensó que se había quedado paralítica”.

Del momento del accidente, Franchín recordó que Lozano le dijo que sintió que la estaba agarrando muy fuerte, y que vio que llegaba el señor con la colchoneta pero que no aguantó más. “Ella lo ha contado al aire. Pensó ´acá me caigo, quedo paralítica, me mato´”, repasó. “Realmente no tenía más fuerza”.

Sobre la secuencia, repasó que Lozano nunca llegó a sentarse en la aerosilla y que cuando se quedó sin piso atinó a darse vuelta y a agarrarse del asiento. En ese momento la instructora le dijo que se tire, pero la silla avanzó y la distancia se hizo aún más grande. “Me parece que los dos operadores son dos pelotudos que estaban con la música al palo” , disparó y agregó: “No éramos nosotras dos gritando. Éramos diez mil gritando, ¿entendés? Entonces claramente hubo una negligencia. Ahora que ya pasó la operación, supongo que con la cabeza más fría se pondrán a hablar con los abogados. O no. Pero no es algo que haya terminado todavía”, completó.

En el día de ayer, Franchín se había referido con mucho optimismo a la operación Lozano. “Cuando ella cayó sintió los dos latigazos y pensó que había quedado paralítica. Yo escuché el grito de arriba y fue tremendo. Así que después de plantearte ese panorama, el de ahora es alentador. Ayer estuvo haciendo gimnasia en el piso para tener un poco de movimiento. Tiene que esperar que se le desinflamen un poco las piernas para poder volver, en estas condiciones no puede volar. Una semana o 10 días más tiene que estar allá. La operación salió perfecta, el cirujano estaba feliz con el resultado”, concluyó aliviada.