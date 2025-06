Clint Eastwood acusó a un medio austríaco de inventar una entrevista que se volvió viral: “Es completamente falsa”

Clint Eastwood es una leyenda de Hollywood. Por eso, cada vez que decide hablar con la prensa, sus palabras se multiplican alrededor del mundo. El sábado pasado, en el marco de su cumpleaños número 95, cientos de medios internacionales se hicieron eco de una entrevista que publicó originalmente el portal austriaco Kurier y que retomaron desde agencias de noticias hasta sitios especializados en la industria del entretenimiento. Hoy, alertado por las repercusiones de esa entrevista, la estrella de Hollywood decidió, a través de un comunicado, negar haber hablado con algún periodista durante las últimas semanas. “Es completamente falsa”, sostuvo, tajante, en referencia a la entrevista.

En la charla publicada por Kurier, Eastwood criticaba con dureza el estado actual de la industria del cine y su tendencia irrefrenable por las remakes y las franquicias, al tiempo que aseguraba que faltaban ideas originales. También confirmaba que no estaba retirado y que pensaba seguir trabajando. Esas declaraciones fueron tomadas también por LA NACION. El prestigioso portal Deadline lamentó haber publicado el artículo y, en consecuencia, haberle dado mayor alcance. Por ese motivo, decidió darle lugar a la réplica del actor. “ Es justo que Eastwood tenga la última palabra ”, escribió el periodista que redactó la desmentida.

Clint Eastwood en Cry Macho

“Un par de cosas sobre mí han aparecido recientemente en las noticias”, comenzó el descargo que el protagonista de El bueno, el malo y el feo y Gran Torino realizó en Deadline. “Quería dejar las cosas claras. Puedo confirmar que he cumplido 95 años. También puedo confirmar que nunca he concedido una entrevista a una publicación austriaca llamada Kurier , ni a ningún otro escritor en las últimas semanas, y que la entrevista es completamente falsa ”, aseguró.

A su vez, el medio austríaco brindó una curiosa aclaración este martes acerca del artículo publicado, en el que asegura que las declaraciones fueron volcadas en distintas conversaciones que Eastwood mantuvo con una colaboradora que trabajaba para ellos en Hollywood y otros periodistas de distintos medios del mundo.

El descargo del medio austríaco

“El Kurier siempre valora la máxima calidad. Por ello, solicitamos aclaraciones inmediatas a la autora del artículo, Elisabeth Sereda, el martes. Sereda lleva décadas en la industria hollywoodense, entrevistando a las grandes estrellas y, durante la última década, como redactora independiente para el Kurier. Su cercanía con ellos es, sin duda, bien conocida. Esto se debe, entre otras cosas, a que Sereda es miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la asociación que otorga los Globos de Oro y reporta desde Hollywood para medios internacionales”, inicia el artículo publicado este martes en su sitio web.

Clint Eastwood AFP

“En consecuencia, no había ninguna razón inmediata para dudar de que hubiera entrevistado a Eastwood. Y no es de extrañar que Eastwood no conozca al Kurier. Los periodistas extranjeros suelen entrevistar a las estrellas en grupo, para que todos puedan usar la conversación como entrevista para su propia publicación o incluso venderla a varios medios . Es evidente que las grandes estrellas no tienen a todos los medios ni a todos los periodistas en su mente”, continúa el escrito.

“Como explicó convincentemente al Kurier, Sereda habló con Eastwood un total de 18 veces en mesas redondas. Los periodistas extranjeros reciben transcripciones de estas conversaciones, que pueden consultarse gratuitamente. Según Sereda, escribió el presente artículo basándose en estas conversaciones. Esto significa que todas las declaraciones de Eastwood se hicieron exactamente como fueron, y esto está documentado . Usar múltiples entrevistas para un perfil de cumpleaños es una práctica común", señala el medio.

“El artículo se presentó como una entrevista, no como un retrato. Esto pretendía crear la impresión de que se trataba de una entrevista reciente. El hecho de que no fuera así no se ajusta a los estándares de calidad que mantiene Kurier. Aunque ninguna cita es inventada, las entrevistas están documentadas y la acusación de falsificación puede ser refutada, ya no trabajaremos con la autora en el futuro porque la transparencia y nuestros estrictos estándares editoriales son primordiales para nosotros “, finaliza el texto.

Futuro incierto

Clint Eastwood en su rol de director

Eastwood es una de las celebridades más longevas de Hollywood. Aunque nunca confirmó su retiro de la industria y su futuro laboral es una incógnita, permanece lejos de los flashes y resguardado en su intimidad.

En el 2021, cuando le preguntaron si pensaba en jubilarse, el actor no dudó. “No lo creo. Estoy constantemente pensando qué voy a hacer a continuación”, respondió el hombre que trabajó en más de 60 películas, dirigió 40 y participó de 11 programas de televisión.

Si bien siempre fue muy activo, desde que murió su última mujer en julio del año pasado decidió recluirse y se lo vio en público en pocas oportunidades, aunque no dejó de trabajar. La última de las películas que dirigió, Jurado N°2, -protagonizada por Nicholas Hoult y Toni Collette-, se estrenó en diciembre de 2024.

“El actor y director quería encontrar un último proyecto para cabalgar hacia el atardecer con la cabeza en alto”, expresaron sobre el film en The Hollywood Reporter. Solo el hombre que le dio vida a “Harry, el sucio” sabe dónde está el punto final.

Una pérdida devastadora

Clint Eastwood junto a su hijo Scott Eastwood

A través de un escueto comunicado, Eastwood informó el 19 de julio del 2024 que la mujer con la que compartió su vida en la última década, Christina Sandera, de 61 años, había muerto de un ataque cardíaco. Luego de aquel anuncio, el actor fue visto en público en pocas oportunidades y en ninguna ocasión se refirió al triste momento que estaba viviendo. Poco tiempo después, su hijo Scott brindó algunos detalles de cómo la estrella de Hollywood estaba atravesando el duelo.

“Es fuerte y lo está llevando bien”, aseguró el también actor en una entrevista publicada por People. Y agregó: “Él es un sobreviviente. Un luchador. La resiliencia está en nuestra sangre. Los Eastwood no nos quejamos. No nos lamentamos. Simplemente actuamos”. Eastwood señaló, además, que el protagonista de La mula “nació después de la Gran Depresión y pasó su juventud en plena Segunda Guerra Mundial”, por lo tanto, “vio y vivió en medio de muchas dificultades”. “Por eso, no hay en su vida lugar para quejas”, sintetizó.

Clint Eastwood y su última mujer, Christina Sandera GROSBY GROUP

En el breve texto que hizo llegar a los medios a través de un representante de Warner Bros tras el fallecimiento de Sandera, el director de El sustituto afirmó: “Christina era una mujer encantadora y cariñosa y la extrañaré mucho”.